«Один перевернулся, другой выгорел спереди»: Kia и Mercedes столкнулись в Новосибирске — пострадал мужчина

В ночь на 24 февраля на перекрестке улиц Титова и Римского-Корсакова произошло жесткое ДТП с участием двух машин.
Как сообщают в городской Госавтоинспекции, автомобиль «Киа Рио» проезжал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Мерседесом». По информации «АСТ-54 Black», одна из машин перевернулась, другая выгорела в передней части кузова. Судя по кадрам с места происшествия, кроме сотрудников ДПС туда выезжали пожарные и скорая.
В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в результате аварии пострадал 30-летний водитель «Киа» — его госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Ранее ребенок и двое взрослых попали в больницу после жесткого ДТП на Красном проспекте.