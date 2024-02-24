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«Один перевернулся, другой выгорел спереди»: Kia и Mercedes столкнулись в Новосибирске — пострадал мужчина

В соцсетях опубликовали видео с места аварии

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По информации из соцсетей, один из автомобилей перевернулся, у другого выгорела передняя часть кузова

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В ночь на 24 февраля на перекрестке улиц Титова и Римского-Корсакова произошло жесткое ДТП с участием двух машин.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, автомобиль «Киа Рио» проезжал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Мерседесом». По информации «АСТ-54 Black», одна из машин перевернулась, другая выгорела в передней части кузова. Судя по кадрам с места происшествия, кроме сотрудников ДПС туда выезжали пожарные и скорая.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Видео с места аварии

Видео: Telegram-канал «АСТ-54 Black»

В ГИБДД по Новосибирску сообщили, что в результате аварии пострадал 30-летний водитель «Киа» — его госпитализировали. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Ранее ребенок и двое взрослых попали в больницу после жесткого ДТП на Красном проспекте.

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