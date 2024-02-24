Ребенок и двое взрослых попали в больницу после жесткого ДТП на Красном проспекте

В Новосибирске вечером 23 февраля на Красном проспекте произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на Красном проспекте.
— 56-летний мужчина ехал за рулем Toyota Corolla по Красному проспекту в сторону улицы Советской. Напротив дома
В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Toyota Corolla: 48-летний мужчина, 47-летняя женщина и 11-летняя девочка. Их доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее Land Rover загорелся после тройного ДТП в Новосибирске. Авария произошла на улице Большевистской.