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Ребенок и двое взрослых попали в больницу после жесткого ДТП на Красном проспекте

Авария произошла вечером 23 февраля

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Обстоятельства аварии устанавливаются

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В Новосибирске вечером 23 февраля на Красном проспекте произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Как сообщили в отделе пропаганды городской ГИБДД, авария произошла на Красном проспекте.

— 56-летний мужчина ехал за рулем Toyota Corolla по Красному проспекту в сторону улицы Советской. Напротив дома № 1а, к. 4 на Красном проспекте водитель совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer, которым управлял 38-летний мужчина, — пояснили в инспекции.

В результате аварии пострадали пассажиры автомобиля Toyota Corolla: 48-летний мужчина, 47-летняя женщина и 11-летняя девочка. Их доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Land Rover загорелся после тройного ДТП в Новосибирске. Авария произошла на улице Большевистской.

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ДТПАварияГИБДДНовосибирск
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