Вынесен новый приговор за продажу острова в Бердском заливе: ранее чиновника освободили от наказания

Новосибирский областной суд вынес новый приговор экс-главе Искитимского района Олегу Лагоде, который обвинялся в продаже острова в Бердском заливе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента Новосибирской области.
Лагода, по версии следствия, 5 июля 2013 подписал постановление о предоставлении острова Огуречный в Бердском заливе в собственность членом некоммерческого дачного товарищества «ФМК». После этого остров площадью 175 тысяч квадратных метров был продан «ФМК» за 10 миллионов рублей.
Представители прокуратуры установили, что Огуречный был продан по цене в шесть раз ниже рыночной. При этом категория земельного участка вообще не предусматривала возможности его продажи. Эксперты подсчитали, что в результате Российской Федерации был нанесён ущерб в размере 44,5 млн рублей. В дальнейшем на острове возвели коттеджный поселок.
В октябре 2023 года Лагоду признали виновным по ч.1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ему назначили штраф в 110 тысяч рублей, но от наказания освободили.
Приговор был обжалован прокуратурой.
22 февраля областной суд отменил приговор Искитимского районного суда. Олегу Лагоде вменили превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
Вердикт суда — 3 года условно, а также испытательный срок в 3 года. Кроме того, после завершения условного срока экс-глава районе не сможет работать на должностях в органах местного самоуправления еще два года.
Приговор в законную силу не вступил.
В августе 2020 года корреспондент НГС выезжал на остров Огуречный, чтобы пообщаться с владельцами коттеджей, сноса которых сегодня добивается прокуратура.