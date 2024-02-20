Новосибирец чуть не замерз ночью на улице — он упал в сугроб и не смог подняться

Житель Новосибирска чуть не замерз ночью на улице из-за плохого самочувствия. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел поздно вечером 19 февраля на улице Партизанской.
— Сотрудники Росгвардии заметили мужчину, который лежал в снегу. Как выяснилось, он почувствовал себя плохо, после чего он упал и не мог самостоятельно подняться. При этом мужчина сильно замерз, — пояснили в ведомстве.
Росгвардейцы отнесли мужчину в патрульную машину и вызвали медиков. Прибывшая бригада врачей госпитализировала мужчину.
Ранее в Новосибирской области семья из пяти человек чуть не замерзла на трассе из-за сломанной машины. На помощь сибирякам пришли полицейские.