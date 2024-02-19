Ищут уже 10 дней: в Новосибирске до сих пор не могут найти родственника блогера-миллионника

По данным волонтеров отряда «ЛизаАлерт», 29-летнего Анатолия Евтушенко до сих пор не нашли. Ранее блогер Ян Топлес рассказал в своем телеграм-канале, что от брата его жены нет новостей с 9 февраля, а последний раз его видели в парикмахерской. В барбершопе KONTORA рассказали НГС, что уже помогли полиции с поисками, показали записи с камер видеонаблюдения. При этом отмечают, что пропавший мужчина вел себя странно.