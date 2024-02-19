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Ищут уже 10 дней: в Новосибирске до сих пор не могут найти родственника блогера-миллионника

В парикмахерской рассказывали, что мужчина плохо себя чувствовал, но врачей не дождался

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Анатолий Евтушенко пропал 9 февраля

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В Новосибирске 10 дней ищут пропавшего родственника блогера-миллионника Яна Топлеса. Мужчина исчез 9 февраля, последний раз его видели в парикмахерской на улице Советской, 55.

По данным волонтеров отряда «ЛизаАлерт», 29-летнего Анатолия Евтушенко до сих пор не нашли. Ранее блогер Ян Топлес рассказал в своем телеграм-канале, что от брата его жены нет новостей с 9 февраля, а последний раз его видели в парикмахерской. В барбершопе KONTORA рассказали НГС, что уже помогли полиции с поисками, показали записи с камер видеонаблюдения. При этом отмечают, что пропавший мужчина вел себя странно.

— У него были странные реакции на обычные действия, ему было плохо, от скорой помощи он отказался. Мы вызывали скорую помощь, но врачей он не дождался, удерживать насильно мы его не могли, — объяснили в парикмахерской.

По данным паблика «Инцидент Кемерово» в социальной сети «ВКонтакте», Анатолий Евтушенко из Междуреченска, в Новосибирск он приехал устраиваться на работу. После парикмахерской мужчина должен был пойти на собеседование, но там не появился.

Анатолия также ищут волонтеры

Анатолия также ищут волонтеры

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Анатолий Евтушенко ростом 175 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и серые глаза. Был одет в черную куртку, черные джинсы, черные с белой надписью кроссовки и черную шапку. С собой у Анатолия был черный тканевый рюкзак.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщите об этом по номеру 8 800 700–54–52 или 112.

В Новосибирской области в городе Обь пропала 16-летняя Анастасия Кунгурова. Девушка вышла из дома 15 февраля, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

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