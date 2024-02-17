Минобороны сообщило, что за ночь Россию атаковали 33 беспилотника

Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь с 16 на 17 февраля системы ПВО сбили 33 беспилотника. Больше всего БПЛА сбито над Брянской областью, ее пытались атаковать 18 беспилотников. Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате атак частично повреждены три жилых дома, пострадавших нет.
Над Калужской областью были сбиты шесть БПЛА, над Белгородской и Воронежской областями — по четыре. Еще один беспилотник перехватили в небе над Курской областью.
Главы Белгородской, Калужской, Курской областей сообщили, что разрушений и пострадавших в результате атак нет. В Воронежской области обломок беспилотника повредил крышу частного дома.