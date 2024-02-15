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Водитель скатился с Бугринского моста и устроил массовое ДТП — видео момента аварии

На улице Ватутина собралась пробка

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Авария произошла на съезде с моста

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В Новосибирске на съезде с Бугринского на улицу Ватутина автомобиль на скорости влетел в стоящие машины. Момент аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По данным телеграм-канала водитель на Nissan Note, скатываясь на высокой скорости с Бугринского моста на улицу Ватутина влетел во внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. После этого внедорожник столкнулся с Subaru Impreza. В посте указано, что никто в аварии не пострадал. В сервисе 2ГИС указано, что на улице Ватутина образовалась пробка, также затор есть на съезде с моста.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На участке образовалась пробка

На участке образовалась пробка

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Вчера из-за непогоды в Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием минивэна и грузовика на трассе в сторону города.

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