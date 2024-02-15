Водитель скатился с Бугринского моста и устроил массовое ДТП — видео момента аварии

В Новосибирске на съезде с Бугринского на улицу Ватутина автомобиль на скорости влетел в стоящие машины. Момент аварии опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54 Black».



По данным телеграм-канала водитель на Nissan Note, скатываясь на высокой скорости с Бугринского моста на улицу Ватутина влетел во внедорожник Mitsubishi Pajero Sport. После этого внедорожник столкнулся с Subaru Impreza. В посте указано, что никто в аварии не пострадал. В сервисе 2ГИС указано, что на улице Ватутина образовалась пробка, также затор есть на съезде с моста.