«Вооружен, неадекватен»: в новосибирских чатах говорят о побеге осужденного

14 февраля в Новосибирске заявили об осуждённом, который сбежал из-под стражи. Как рассказала редакции читательница НГС, сообщения о происшествии начали пересылать по чатам.
В скриншоте заявления, которое имеется в распоряжении НГС, сказано, что мужчина якобы угнал автомобиль. Из-за происшествия на отдельных участках дорог Новосибирска ввели «усиление».
— Вооружен, неадекватен, — сказано в сообщении.
Выяснилось, что информация является фейком. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Новосибирской области.
— Указанная информация не соответствует действительности, — сообщили в ведомстве.
Летом прошлого года в Новосибирской области в чатах появились сообщения о побеге осужденных из автозака. В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что никакого побега не было.