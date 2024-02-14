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«Вооружен, неадекватен»: в новосибирских чатах говорят о побеге осужденного

Выяснилось, что данные не соответствуют действительности

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Информация является фейком

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14 февраля в Новосибирске заявили об осуждённом, который сбежал из-под стражи. Как рассказала редакции читательница НГС, сообщения о происшествии начали пересылать по чатам.

В скриншоте заявления, которое имеется в распоряжении НГС, сказано, что мужчина якобы угнал автомобиль. Из-за происшествия на отдельных участках дорог Новосибирска ввели «усиление».

— Вооружен, неадекватен, — сказано в сообщении.

Выяснилось, что информация является фейком. Об этом НГС сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН России по Новосибирской области.

— Указанная информация не соответствует действительности, — сообщили в ведомстве.

Летом прошлого года в Новосибирской области в чатах появились сообщения о побеге осужденных из автозака. В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что никакого побега не было.

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ОсужденныйФСИННовосибирская областьФейк
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