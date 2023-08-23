freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 7/10
usd 94.12
eur 102.75
СрочноЧто известно о сибирячке, погибшей в Москве
Все новости
Все новости

В чатах говорят о побеге заключенных из автозака в Новосибирске. Что произошло на самом деле

В полиции опровергли данные о происшествии

1 158

В МВД уточнили, что автозак попал в ДТП, но из него никто не сбегал

Поделиться

В Новосибирской области в чатах появились сообщения о побеге осужденных из автозака. Инцидент якобы произошел вблизи Бердска. В полиции опровергли данные о происшествии. Рассказываем, что об этом известно.

Как заявили в одном из дачных чатов региона, осужденных заметили в районе садового некоммерческого товарищества «Вега».

— Между «Колорлоном» и СНТ «Вега» сбежали зеки с автозака, будьте аккуратны, — указано в сообщении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили НГС, что никакого побега не было. Автозак МВД, который перевозил административно арестованных и задержанных, попал в аварию, его пассажиры остались внутри автомобиля.

— В результате ДТП никто не пострадал, перевозимые граждане были перегружены в резервный автомобиль. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Такое фото появилось в одном из местных чатов

Такое фото появилось в одном из местных чатов

Поделиться

В пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области НГС также опровергли данные об осужденных, которые якобы находились в автомобиле. В ведомстве сообщили, что осужденные перевозятся на специальных машинах ФСИН — последние в дорожно-транспортные происшествия не попадали.

Несколько дней назад суд в Новосибирске вынес приговор мужчине, который сбежал из исправительной колонии. Он заявил, что хотел увидеться с дочерью.

МВДДТПЗэкПобегБердск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter