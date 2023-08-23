В чатах говорят о побеге заключенных из автозака в Новосибирске. Что произошло на самом деле

В Новосибирской области в чатах появились сообщения о побеге осужденных из автозака. Инцидент якобы произошел вблизи Бердска. В полиции опровергли данные о происшествии. Рассказываем, что об этом известно.
Как заявили в одном из дачных чатов региона, осужденных заметили в районе садового некоммерческого товарищества «Вега».
— Между «Колорлоном» и СНТ «Вега» сбежали зеки с автозака, будьте аккуратны, — указано в сообщении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области уточнили НГС, что никакого побега не было. Автозак МВД, который перевозил административно арестованных и задержанных, попал в аварию, его пассажиры остались внутри автомобиля.
— В результате ДТП никто не пострадал, перевозимые граждане были перегружены в резервный автомобиль. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области НГС также опровергли данные об осужденных, которые якобы находились в автомобиле. В ведомстве сообщили, что осужденные перевозятся на специальных машинах ФСИН — последние в дорожно-транспортные происшествия не попадали.
Несколько дней назад суд в Новосибирске вынес приговор мужчине, который сбежал из исправительной колонии. Он заявил, что хотел увидеться с дочерью.