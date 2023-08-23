В чатах говорят о побеге заключенных из автозака в Новосибирске. Что произошло на самом деле

В пресс-службе ГУ ФСИН по Новосибирской области НГС также опровергли данные об осужденных, которые якобы находились в автомобиле. В ведомстве сообщили, что осужденные перевозятся на специальных машинах ФСИН — последние в дорожно-транспортные происшествия не попадали.

