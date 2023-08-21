Хотел увидеться с дочерью: мужчина сбежал из новосибирской колонии

В Новосибирске суд вынес приговор
Как сообщили 21 августа в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, мужчина сбежал из колонии в Ленинском районе на пятый день заключения. Для этого заключенный порвал сетку, которая сверху закрывала участок в карантинном отделении.
— Совершивший побег был задержан через 9 часов в Дзержинском районе сотрудниками уголовно-исполнительной системы. В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании пояснял, что совершил побег для того, чтобы увидеть дочь в одном из сел Ордынского района, однако встретиться не получилось, — пояснили в прокуратуре.
Ленинский районный суд признал мужчину виновным в побеге из мест лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание (
В июле стало известно, что Новосибирский областной суд отменил приговор двум мужчинам, которые в 2021 году сбежали из колонии-поселения в Калининском районе. Дело вернули в прокуратуру.