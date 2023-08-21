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Хотел увидеться с дочерью: мужчина сбежал из новосибирской колонии

Его поймали через 9 часов

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Мужчина порвал сетку в карантинном отделении, чтобы сбежать

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В Новосибирске суд вынес приговор 47-летнему мужчине, который сбежал из исправительной колонии. Он утверждает, что хотел увидеться с дочерью.

Как сообщили 21 августа в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, мужчина сбежал из колонии в Ленинском районе на пятый день заключения. Для этого заключенный порвал сетку, которая сверху закрывала участок в карантинном отделении.

— Совершивший побег был задержан через 9 часов в Дзержинском районе сотрудниками уголовно-исполнительной системы. В ходе расследования уголовного дела и в судебном заседании пояснял, что совершил побег для того, чтобы увидеть дочь в одном из сел Ордынского района, однако встретиться не получилось, — пояснили в прокуратуре.

Ленинский районный суд признал мужчину виновным в побеге из мест лишения свободы, совершенном лицом, отбывающим наказание (ч. 1 ст. 313 УК РФ). Его приговорили к заключению в колонии строгого режима на 1 год и 7 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

В июле стало известно, что Новосибирский областной суд отменил приговор двум мужчинам, которые в 2021 году сбежали из колонии-поселения в Калининском районе. Дело вернули в прокуратуру.

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Ленинский районПобег из колонииПриговорПрокуратура Новосибирской области
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