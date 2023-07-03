Суд отменил приговоры двум мужчинам, сбежавшим из новосибирской колонии — дело вернули в прокуратуру

Новосибирский областной суд 3 июля отменил приговор двоим мужчинам, которые летом 2021 года совершили побег из ФКУ ИК-8. Информация об этом опубликована на сайте суда.
Александр Горлов и Виталий Козлов были осуждены за кражу и отбывали наказание в исправительной колонии
Уголовное дело о побеге 29 марта 2023 рассмотрел Калининский районный суд Новосибирска. По решению суда, им прибавили по 2 года к неотбытым срокам. По совокупности преступлений Козлову назначили наказание на 5 лет и 3 месяца, а Горлову на 5 лет и 4 месяца. Мужчин перевели в колонию строго режима. Помимо этого, с заключенных взыскали около 1,3 миллиона рублей в пользу ГУФСИН, потраченных на их розыск и поимку. Мужчины не согласились с решением и обжаловали его.
— Апелляционным постановлением Новосибирского областного суда от 3 июля 2023 года отменен приговор Калининского районного суда Новосибирска от 29.03.2023 в отношении Козлова и Горлова. Дело возвращено прокурору Калининского района Новосибирска для устранения препятствий его рассмотрения судом в порядке п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, — сообщили в Новосибирском областном суде.
Ранее НГС писал о том, что из новосибирской колонии-поселения пропал 33-летний мужчина, осужденный за разбой. Он самовольно покинул рабочее место.