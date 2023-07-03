Суд отменил приговоры двум мужчинам, сбежавшим из новосибирской колонии — дело вернули в прокуратуру

Александр Горлов и Виталий Козлов были осуждены за кражу и отбывали наказание в исправительной колонии № 8 . 12 июля 2021 года они сбежали. Мужчин поймали только через два месяца в Тюменской области.



Уголовное дело о побеге 29 марта 2023 рассмотрел Калининский районный суд Новосибирска. По решению суда, им прибавили по 2 года к неотбытым срокам. По совокупности преступлений Козлову назначили наказание на 5 лет и 3 месяца, а Горлову на 5 лет и 4 месяца. Мужчин перевели в колонию строго режима. Помимо этого, с заключенных взыскали около 1,3 миллиона рублей в пользу ГУФСИН, потраченных на их розыск и поимку. Мужчины не согласились с решением и обжаловали его.

