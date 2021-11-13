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В Новосибирске из колонии-поселения пропал 33-летний осужденный

Сбежавший новосибирец был осужден за разбой

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Алексей Алексеев был осужден за разбой

Алексей Алексеев был осужден за разбой

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В Новосибирске из колонии-поселения сбежал осужденный за разбой

В Новосибирске из колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области сбежал 33-летний осужденный Алексей Алексеев. Он самовольно покинул свое рабочее место, находясь на выводном объекте колонии-поселения. Отсутствие Алексея Алексеева обнаружили при плановой проверке.

— В соответствии со статьей 129 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения, в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Помимо этого могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе деньги и ценные вещи, чем и воспользовался разыскиваемый осужденный, самовольно покинув рабочее место выводного производственного объекта, — объяснили в пресс-службе ФСИН.

Алексей Алексеев был осужден по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 161, части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Сотрудники ГУФСИН просят обратиться, если у вас есть какая-то информация. Связаться можно по номерам: дежурная часть — 8 (383) 279–08–04, 8 (383) 279–03–30; отдел розыска — 8 (383) 252–15–63, 8 923 731–32–33.

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