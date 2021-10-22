В Новосибирске на съемной квартире нашли убитую девушку — силовики ищут причастного. Фото от следователей

В Новосибирске ищут причастного к смерти
В Новосибирске разыскивают причастного к убийству 24-летней девушки. Ее тело было обнаружено 21 октября в 15:40 в квартире в Ленинском районе.
Как сообщили в МВД по Новосибирской области, из съемной квартиры девушки пропали телефон и деньги. По информации СК по Новосибирской области, на теле девушки были признаки насильственной смерти.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 стати 105 УК РФ (убийство).
— На место происшествия незамедлительно прибыли следователи территориального следственного органа, следователи-криминалисты, а также сотрудники полиции. По делу выполнен необходимый объем первоначальных следственных действий, назначены судебно-медицинские экспертизы, — рассказали в пресс-службе СК.
В среду, 20 октября, прокурор утвердил обвинительное заключение по делу о жестоком убийстве 17-летней жительницы Новосибирска. Трагедия произошла ночью 7 марта в Дзержинском районе. Подозреваемый — 20-летний Федор Хижин. Он жестоко зарезал свою девушку, перевел с ее карты 3000 рублей на свою, забрал ноутбук и мобильный телефон, которые затем сдал в ломбард. После этого молодой человек направился в Кемерово, где его и задержали полицейские.