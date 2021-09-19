В Тюменской области обнаружили сбежавших из новосибирской колонии заключенных

В Тюменской области оперативники обнаружили сбежавших из ИК-8 в Калининском районе Новосибирска заключенных Виталия Козлова и Александра Горлова.
Изначально информация о том, что одного из сбежавших задержали, появилась в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Новости дня Каинск Барабинск».
В пресс-службе ФСИН эту информацию подтвердили, но добавили, что и второй сбежавший задержан.
— В Тюменской области в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками полиции Новосибирской и Тюменской областей задержаны осужденные Козлов В. В. и Горлов А. С., самовольно покинувшие участок колонии-поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области, — рассказали НГС в пресс-службе ГУФСИН России по Новосибирской области.
Известно, что Александр Горлов был осужден за преступления, связанные с наркотиками, а Виталий Козлов — за кражу.
ГУФСИН России по НСО объявлял награду за информацию о сбежавших заключенных в 50 тысяч рублей.