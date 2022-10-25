Сбежавшего из колонии мужчину отправили под стражу в Новосибирске

Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении 43-летнего Игоря Кащенко. Мужчина сбежал из колонии-поселения ИК-8 на Богдана Хмельницкого в Калининском районе города.



Как сообщается на сайте суда, за побег из колонии заключенному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 ноября . Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

