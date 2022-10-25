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Сбежавшего из колонии мужчину отправили под стражу в Новосибирске

Игорь Кащенко покинул колонию-поселение вместе с другим осужденным

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Решение о заключении вынес Калининский районный суд

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Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении 43-летнего Игоря Кащенко. Мужчина сбежал из колонии-поселения ИК-8 на Богдана Хмельницкого в Калининском районе города.

Как сообщается на сайте суда, за побег из колонии заключенному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 ноября. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы).

— Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого Кащенко И. А. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, — указано на сайте суда.

Напомним, информация о побеге осужденного из колонии-поселения появилась 21 октября. Вместе с Игорем Кащенко сотрудники ГУФСИН России по Новосибирской области разыскивали осужденного Сергея Усарова.

24 октября специалисты ведомства сообщили, что заключенных задержали. Игоря Кащенко обнаружили в Барнауле в районе автовокзала, Сергея Усарова — в Советском районе Новосибирска.

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