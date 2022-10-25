Сбежавшего из колонии мужчину отправили под стражу в Новосибирске
Игорь Кащенко покинул колонию-поселение вместе с другим осужденным
Калининский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении
Как сообщается на сайте суда, за побег из колонии заключенному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до
— Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемого Кащенко
Напомним, информация о побеге осужденного из колонии-поселения появилась
24 октября специалисты ведомства сообщили, что заключенных задержали. Игоря Кащенко обнаружили в Барнауле в районе автовокзала, Сергея Усарова — в Советском районе Новосибирска.