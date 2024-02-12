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Предмет, похожий на раций: ТРЦ «Галерея-Новосибирск» эвакуировали из-за подозрительного устройства

На улицу вывели постителей и персонал

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Устройство заметили на белой скамейке

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Утром 12 февраля посетителей и персонал ТРЦ «Галерея» в Новосибирске эвакуировали из-за подозрительного предмета. Фотографии с места событий опубликовал Telegram-канал «АСТ-54 Black».

— Посетителей и персонал эвакуировали из ТРЦ «Галерея» на улицу. Всё из-за предмета, похожего на рацию, который был закреплён на первом этаже в месте для отдыха, — цитирует паблик очевидца.

Эвакуировали посетителей и сотруднков

Эвакуировали посетителей и сотруднков

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НГС не удалось дозвониться до «Галереи» на момент публикации материала: трубку никто не взял.

В МВД Новосибирска сообщили НГС, что взрывного устройства в результате обследования ТРЦ обнаружено не было.

В МВД уточнили, что предмет не был опасен

В МВД уточнили, что предмет не был опасен

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Ранее в подъездах на Первомайке наклеили странные объявления об эвакуации.

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