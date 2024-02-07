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«Спустя несколько часов в том же месте»: очевидцы заявили, что на Широкой нашли тело ребенка — там же погиб мужчина

Следователи информацию пока не подтвердили

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Фотографию с места происшествия опубликовали вчера, информация о ребенке поступила сегодня

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В Новосибирске жители заявили, что на улице Широкой нашли тело ребенка под окнами дома № 1. Это произошло спустя несколько часов после обнаружения тела мужчины на том же месте.

— Как сообщила наша подписчица, спустя несколько часов в том же самом месте было замечено еще одно тело, предположительно ребенка, с травмами, характерными для падения с высоты. Он был только в нижнем белье, — рассказали в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе СК по Новосибирской области информацию о гибели ребенка не подтвердили и не опровергли. По поводу нахождения тела мужчины проводится проверка.

В январе около реки Оби нашли тело пропавшего 26-летнего мужчины. Следователями проводится уголовно процессуальная проверка.

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СледователиТелоРебенокНовосибирск
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