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«Хотел украсть ящик кассы»: новосибирец пробрался в магазин в Москве — его задержала Росгвардия

Мужчина пытался скрыться с места происшествия на велосипеде

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Нарушителем оказался 28-летний уроженец Новосибирской области

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В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который пробрался в табачный магазин. Как сообщили в телеграм-канале ведомства, правонарушителем оказался 28-летний уроженец Новосибирской области.

Информация о сработавшем сигнале тревоги в помещении поступила росгвардейцам поздно ночью. В сообщении сказано, что мужчина вскрыл дверь магазина с помощью отвертки.

Сотрудники ведомства прибыли по адресу и посмотрели запись с камеры видеонаблюдения. Специалисты получили приметы мужчины и приняли меры к розыску.

Судя по видео, которое опубликовали в телеграм-канале Главного управления Росгвардии по Москве, мужчина проник в магазин и взял оборудование, которое находилось за прилавком. После этого он решил вытащить устройство, но затем вышел из помещения.

— Благодаря профессиональным действиям росгвардейцев через несколько минут подозреваемый был задержан при попытке скрыться с места преступления на велосипеде. Правонарушителем оказался 28-летний уроженец Новосибирской области, — сообщили в ведомстве. — Он признался, что хотел украсть ящик кассы, но не смог его найти и вынужден был ретироваться ни с чем из-за сработавшей сигнализации.

Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный был ранее восемь раз судим за аналогичные преступления.

В январе в Севастополе сотрудники полиции и Росгвардии задержали 30-летнего жителя Новосибирска. Его заподозрили в ограблении магазина украшений.

РосгвардияМоскваПроникновениеПолицияНовосибирская область
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