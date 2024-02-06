«Хотел украсть ящик кассы»: новосибирец пробрался в магазин в Москве — его задержала Росгвардия

В Москве сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину, который пробрался в табачный магазин. Как сообщили в телеграм-канале ведомства, правонарушителем оказался 28-летний уроженец Новосибирской области.
Информация о сработавшем сигнале тревоги в помещении поступила росгвардейцам поздно ночью. В сообщении сказано, что мужчина вскрыл дверь магазина с помощью отвертки.
Сотрудники ведомства прибыли по адресу и посмотрели запись с камеры видеонаблюдения. Специалисты получили приметы мужчины и приняли меры к розыску.
Судя по видео, которое опубликовали в телеграм-канале Главного управления Росгвардии по Москве, мужчина проник в магазин и взял оборудование, которое находилось за прилавком. После этого он решил вытащить устройство, но затем вышел из помещения.
— Благодаря профессиональным действиям росгвардейцев через несколько минут подозреваемый был задержан при попытке скрыться с места преступления на велосипеде. Правонарушителем оказался 28-летний уроженец Новосибирской области, — сообщили в ведомстве. — Он признался, что хотел украсть ящик кассы, но не смог его найти и вынужден был ретироваться ни с чем из-за сработавшей сигнализации.
Мужчину доставили в отдел полиции. Выяснилось, что задержанный был ранее восемь раз судим за аналогичные преступления.
В январе в Севастополе сотрудники полиции и Росгвардии задержали 30-летнего жителя Новосибирска. Его заподозрили в ограблении магазина украшений.