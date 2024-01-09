В Севастополе полицейские задержали жителя Новосибирска — в чем его подозревают

В Севастополе сотрудники полиции и Росгвардии задержали 30-летнего жителя Новосибирска. Сибиряка заподозрили в ограблении магазина украшений.
Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю 9 января. По предварительным данным, мужчина приехал в город для трудоустройства и некоторое время работал разнорабочим в магазине. В ведомстве заявили, что сибиряка ранее неоднократно судили.
— Имея за плечами достаточный криминальный опыт, мужчина решил использовать его для незаконной наживы. С целью создания себе алиби, он сообщил своему работодателю, что уехал на несколько дней в Санкт-Петербург, — сообщили в ведомстве.
В Управлении МВД сообщили, что мужчина ночью прибыл к магазину и разбил стекло на входной двери, после чего похитил с витрины 11 бус из минеральных камней и флакон женских духов. Свидетелями происшествия стали прохожие, которые потребовали мужчину прекратить действия и сообщили об инциденте в полицию.
— Однако злоумышленник продолжил задуманное, похитил товар общей стоимостью 19 тысяч рублей и скрылся, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В результате проведённых мероприятий подозреваемый был задержан оперативниками уголовного розыска ОМВД России по Ленинскому району и сотрудниками регионального управления вневедомственной охраны Росгвардии.
Уголовное дело в отношении мужчины возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ (Грабёж). Подозреваемого взяли под стражу.
В декабре прошлого года в Новосибирске суд вынес приговор в отношении мужчины. Его обвинили в серии краж, в том числе в поликлиниках и магазинах.