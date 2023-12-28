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Срок в колонии получил новосибирец за серию краж — он вынес вещи даже из храма и поликлиник

Общий ущерб составляет почти 800 тысяч рублей

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Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда

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В Новосибирске суд рассмотрел уголовное дело в отношении Андрея Половникова. Мужчину обвинили в том, что он совершил серию краж в поликлиниках, офисах, магазинах и других общественных местах.

Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда 28 декабря. Суд установил, что мужчина совершал кражи в период с июня 2022 года по май 2023.

— Судом установлено, что Половников А., в период времени с июня 2022 года по май 2023 года совершал кражи в поликлиниках, салонах красоты, офисах, магазинах и других общественных местах, куда попадал под видом посетителя, где похищал телефоны, кошельки, оставленные гражданами без присмотра, — указано в сообщении.

Уточняется, что вещами сибиряк распоряжался по своему усмотрению, общий ущерб составил 725 889 рублей. В пресс-службе суда также сообщили, что новосибирец совершил кражу в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца.

Указано, что инцидент произошел 30 марта этого года. Мужчина, находясь в помещении церкви, похитил изделия из серебра: медальоны, кольца, подвески и нательные образы святых.

— <…> чем причинил православной религиозной организации ущерб на общую сумму 9 141 руб., — уточнили в суде. — С похищенным имуществом с места преступления скрылся, распорядился им по своему усмотрению.

Мужчину признали виновным в совершении преступлений по ст. 158 УК РФ (кража). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

О том, что суд начал рассматривать уголовное дело в отношении мужчины, стало известно в начале августа. Его обвинили в 31 краже.

В конце лета в Новосибирской области прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бездомного, которого обвинили в кражах из двух храмов региона.

КражаПриговорУголовное делоКалининский районный суд
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