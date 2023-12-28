Срок в колонии получил новосибирец за серию краж — он вынес вещи даже из храма и поликлиник

Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда 28 декабря. Суд установил, что мужчина совершал кражи в период с июня 2022 года по май 2023.



— Судом установлено, что Половников А., в период времени с июня 2022 года по май 2023 года совершал кражи в поликлиниках, салонах красоты, офисах, магазинах и других общественных местах, куда попадал под видом посетителя, где похищал телефоны, кошельки, оставленные гражданами без присмотра, — указано в сообщении.

