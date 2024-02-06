«Пленка порвалась, бутылки — вдребезги»: алкомаркет потребовал от покупателей заплатить за разбитое пиво — парни сбежали

— Если всё произошло в магазине самообслуживания, то товар должен быть доставлен потребителю в том виде, в котором было бы возможно его транспортировать до кассы и далее. То есть упаковка товара является элементом самого продукта. В случае, если происходит что-то с товаром пока не пересечена линия кассы, то отвечает за надлежащее качество товаров и упаковки сам магазин. Если это произошло по причине некачественной упаковки — то покупатели никакой ответственности не несут. Подозреваю, что молодым людям платить не нужно было, если упаковка рассыпалась в руках — это вина магазина. А так — нужно смотреть на все обстоятельства, — заявил Зиновьев.

