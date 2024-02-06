«Пленка порвалась, бутылки — вдребезги»: алкомаркет потребовал от покупателей заплатить за разбитое пиво — парни сбежали

Двое жителей Новосибирска сбежали из магазина после того, как отказались платить за разбившееся у кассы пиво. На место вызвали бойцов «Гвардии». Всё произошло в одном из алкомаркетов на улице Николая Островского в Дзержинском районе.
Как сообщили в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», инцидент случился в понедельник, 5 февраля. Приятели пришли в магазин за пивом. В торговом зале они взяли упаковку с несколькими десятками бутылок и подошли к кассе, чтобы рассчитаться.
— В этот момент пленка, за которую один из мужчин держал упаковку, порвалась. Бутылки упали на пол и разбились вдребезги. Услышав, что за поврежденный товар нужно заплатить, парни решили из магазина сбежать, — рассказали в агентстве.
Продавцы нажали тревожную кнопку и сообщили прибывшим сотрудникам ГБР, в какую сторону скрылись двое нарушителей. Мужчин оперативно задержали. Молодые люди категорически отказались оплачивать причиненный ущерб — 1,5 тысячи рублей. Их передали сотрудникам МВД для дальнейших разбирательств.
Корреспондент НГС обратился за комментарием по ситуации к юристу Константину Зиновьеву. Он объяснил, что подобное происходит достаточно часто. Судя по всему, магазин работал по системе самообслуживания. То есть товары покупатели собирали в зале самостоятельно, а не получили из рук продавца из-за прилавка.
— Если всё произошло в магазине самообслуживания, то товар должен быть доставлен потребителю в том виде, в котором было бы возможно его транспортировать до кассы и далее. То есть упаковка товара является элементом самого продукта. В случае, если происходит что-то с товаром пока не пересечена линия кассы, то отвечает за надлежащее качество товаров и упаковки сам магазин. Если это произошло по причине некачественной упаковки — то покупатели никакой ответственности не несут. Подозреваю, что молодым людям платить не нужно было, если упаковка рассыпалась в руках — это вина магазина. А так — нужно смотреть на все обстоятельства, — заявил Зиновьев.
Ранее бойцам агентства пришлось трижды выгонять нетрезвого мужчину из дома на улице Лескова. Он приходил, чтобы поспать в подъезде.