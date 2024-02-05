Бездомный сибиряк трижды залез в дом, чтобы поспать в подъезде — что с ним сделали ГБРовцы

— В дежурную часть агентства жильцы звонили трижды: в 15:00, затем в 15:44 и потом в 19:29. Все три звонка были с жалобами на пьяного бродягу, облюбовавшего их дом для проживания, — рассказали в агентстве, — чужак проникал в двенадцатый и второй подъезд дома и выпроваживался оттуда бойцами ГБР, но затем возвращался.