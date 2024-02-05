Бездомный сибиряк трижды залез в дом, чтобы поспать в подъезде — что с ним сделали ГБРовцы

Настойчивый сибиряк трижды залез в один и тот же дом на улице Лескова, чтобы поспать в подъезде, и трижды был изгнан сотрудниками ГБР. Серия курьезных вызовов произошла в пятницу,
— В дежурную часть агентства жильцы звонили трижды: в 15:00, затем в 15:44 и потом в 19:29. Все три звонка были с жалобами на пьяного бродягу, облюбовавшего их дом для проживания, — рассказали в агентстве, — чужак проникал в двенадцатый и второй подъезд дома и выпроваживался оттуда бойцами ГБР, но затем возвращался.
После того, как охранники в третий раз выгнали бездомного из теплого местечка, настойчивый мужчина наконец отправился искать более гостеприимный или менее охраняемый дом.
В ночь с субботы на воскресенье бойцов вызвали в злополучную многоэтажку снова: на этот раз нетрезвый сибиряк поочередно звонил во все квартиры и требовал открыть ему дверь. Заинтересованные сотрудники агентства поспешили на вызов, но оказалось, что это не их старый знакомый, а другой другой человек.
— Оказалось, что, не дойдя буквально 50 метров до своего дома он заблудился и пытался зайти в чужой подъезд. Гвардейцы проводили его к месту жительства, — рассказали в АБ «Гвардия».
Ранее НГС писал о другом странном случае, с которым пришлось столкнуться охранникам. Они задержали троих нетрезвых новосибирцев, которые с топором ломились на территорию ТЭЦ-5.