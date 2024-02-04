«Среди ожидающих — беременная женщина и пассажиры с детьми»: рейс из Минеральных Вод в Новосибирск задержали на 8 часов

По словам мужчины, вылет самолета переносили несколько раз. Вылет в Новосибирск ждут более 100 человек.



— Мы должны были вылететь в 13:35 по местному времени, но вылет перенесли сначала на 19:30, а затем на 21:40. В итоге мы не стали ждать в аэропорту и поехали в город. Среди ожидающих — беременная женщина, много пассажиров с детьми, а также человек на инвалидной коляске. Выходили представители авиакомпании, пообещали предоставить питание, — рассказал Виктор.