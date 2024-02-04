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«Среди ожидающих — беременная женщина и пассажиры с детьми»: рейс из Минеральных Вод в Новосибирск задержали на 8 часов

Самолет должен был вылететь в 13:35 по местному времени

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Вылет перенесли на 21:40

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В курортном городе Минеральные Воды 3 февраля на 8 часов задержали рейс 5128 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск. Об этом сообщил читатель НГС Виктор.

По словам мужчины, вылет самолета переносили несколько раз. Вылет в Новосибирск ждут более 100 человек.

— Мы должны были вылететь в 13:35 по местному времени, но вылет перенесли сначала на 19:30, а затем на 21:40. В итоге мы не стали ждать в аэропорту и поехали в город. Среди ожидающих — беременная женщина, много пассажиров с детьми, а также человек на инвалидной коляске. Выходили представители авиакомпании, пообещали предоставить питание, — рассказал Виктор.

По словам представителей аэропорта, вылет задержали из-за замены воздушного судна

По словам представителей аэропорта, вылет задержали из-за замены воздушного судна

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Как пояснили представители аэропорта, рейс задержали из-за замены воздушного судна.

— У авиакомпании произошла замена борта, поэтому было позднее прибытие самолета. Сейчас идет подготовка самолета к вылету. Вылет назначен на 21:40, — пояснили в аэропорту.

Редакция НГС направила официальный запрос в авиакомпанию S7 Airlines для комментария по этой ситуации.

Ранее в Новосибирске более чем на 6 часов задержали вылет рейса авиакомпании «Флай Пегасус» в Таиланд. 440 человек вынуждены оставаться в аэропорту Толмачево.

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Задержали вылетСамолетНовосибирскS7 Airlines
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