«Среди ожидающих — беременная женщина и пассажиры с детьми»: рейс из Минеральных Вод в Новосибирск задержали на 8 часов

В курортном городе Минеральные Воды 3 февраля на 8 часов задержали рейс 5128 авиакомпании S7 Airlines в Новосибирск. Об этом сообщил читатель НГС Виктор.
По словам мужчины, вылет самолета переносили несколько раз. Вылет в Новосибирск ждут более 100 человек.
— Мы должны были вылететь в 13:35 по местному времени, но вылет перенесли сначала на 19:30, а затем на 21:40. В итоге мы не стали ждать в аэропорту и поехали в город. Среди ожидающих — беременная женщина, много пассажиров с детьми, а также человек на инвалидной коляске. Выходили представители авиакомпании, пообещали предоставить питание, — рассказал Виктор.
Как пояснили представители аэропорта, рейс задержали из-за замены воздушного судна.
— У авиакомпании произошла замена борта, поэтому было позднее прибытие самолета. Сейчас идет подготовка самолета к вылету. Вылет назначен на 21:40, — пояснили в аэропорту.
Редакция НГС направила официальный запрос в авиакомпанию S7 Airlines для комментария по этой ситуации.
Ранее в Новосибирске более чем на 6 часов задержали вылет рейса авиакомпании «Флай Пегасус» в Таиланд. 440 человек вынуждены оставаться в аэропорту Толмачево.