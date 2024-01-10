В аэропорту Новосибирска застряли 440 человек — их рейс в Тайланд задержали на 6 часов

В Новосибирске более чем на 6 часов задержали вылет рейса авиакомпании «Флай Пегасус» в Тайланд. 440 человек вынуждены оставаться в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 20:30 местного времени, однако предварительно перенесен авиакомпанией на 04:00. Выполнения рейса ожидают более 440 пассажиров, — пояснили в ведомстве.
Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.
Ранее в Новосибирске отменили вылет самолета в Кемерово. Причиной стал сильный снегопад в Кузбассе.