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В аэропорту Новосибирска застряли 440 человек — их рейс в Тайланд задержали на 6 часов

Самолет должен был вылететь в 20:30 местного времени

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Вылет перенесли на 04:00

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В Новосибирске более чем на 6 часов задержали вылет рейса авиакомпании «Флай Пегасус» в Тайланд. 440 человек вынуждены оставаться в аэропорту Толмачево. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

В соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 20:30 местного времени, однако предварительно перенесен авиакомпанией на 04:00. Выполнения рейса ожидают более 440 пассажиров, — пояснили в ведомстве.

Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

Ранее в Новосибирске отменили вылет самолета в Кемерово. Причиной стал сильный снегопад в Кузбассе.

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Задержали рейсАэропорт ТолмачевоНовосибирскТайланд
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