freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 1/10
usd 89.69
eur 99.19
СрочноПеревернулась маршрутка с пассажирами — видео
Все новости
Все новости

В Новосибирске отменили вылет самолета в Кемерово – причиной стал сильный снегопад в Кузбассе

Также на 10 часов задержали рейсы из Москвы

111

Пассажирам которые находятся в зале ожидания, предоставили питание

Поделиться

В Новосибирске 2 января отменили вылет рейса в Кемерово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кемерово, это связано с сильным снегопадом.

— Сегодня в связи с обильным снегопадом в аэропорту Кемерово обеспечивается бесперебойная работа техники по очистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и стоянок. Задержаны рейсы из Москвы до Кемерово более чем на 10 часов, — говорится в сообщении.

В аэропорту уточнили, что всем пассажирам, находящимся в зале ожидания, авиакомпании предоставили горячее питание и воду.

Ранее десятки самолетов по всей Сибири задержали из-за неблагоприятных погодных условий.

По теме

СамолетОтменили рейсНовосибирскКемерово
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter