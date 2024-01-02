В Новосибирске отменили вылет самолета в Кемерово – причиной стал сильный снегопад в Кузбассе

В Новосибирске 2 января отменили вылет рейса в Кемерово. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кемерово, это связано с сильным снегопадом.
— Сегодня в связи с обильным снегопадом в аэропорту Кемерово обеспечивается бесперебойная работа техники по очистке взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и стоянок. Задержаны рейсы из Москвы до Кемерово более чем на 10 часов, — говорится в сообщении.
В аэропорту уточнили, что всем пассажирам, находящимся в зале ожидания, авиакомпании предоставили горячее питание и воду.
Ранее десятки самолетов по всей Сибири задержали из-за неблагоприятных погодных условий.