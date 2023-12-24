Десятки самолетов по всей Сибири не могут улететь — ожидание рейса составляет больше 10 часов

Десятки самолетов по всей Сибири задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В аэропорту Кемерова задерживаются пять самолетов: авиакомпании «Северный ветер» в Сочи, «Аэрофлот» и «Победа» в Москву, «Сибирь» в Новосибирск, «ЮВТ Аэро» в Казань. Некоторые рейсы задержались уже на
В аэропорту Барнаула не могу улететь сразу четыре самолета в Москву авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии». Также задержан «Норд Винд» в Санкт-Петербург. Вылеты отложили уже на пять часов.
В Томске в аэропорту имени Камова не могут улететь самолеты «КрасАвиа» в города Красноярск и Стрежевой, «Северный ветер» в Казань, «Аэрофлот», «Смартавиа» в Москву, «РедВингс» в Улан-Удэ, «Сибирь» в Москву и Новосибирск. В Томске рейсы задерживают уже больше
В аэропорту Красноярска из-за неблагоприятных погодных условий объявили задержку рейса авиакомпании «КрасАвиа» в города Томск и Стрежевой. Самолет не может улететь уже около
Из Новокузнецка не могу улететь три авиакомпании «Сибирь», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» в города Москву и Новосибирск. Задержка уже составила больше
На местах работают транспортные прокуроры, которые осуществляют надзорные мероприятия по защите прав потребителей.
В Толмачево, по данным онлайн-табло, задерживает три утренних рейса в Москву, Красноярск и Иркутск. Их вылеты с
Также на сайте обозначено, что три рейса задерживаются по прилете — из Сочи, Москвы и Сургута.
На этой неделе в Южно-Сахалинске задержали рейс до Новосибирска. Причиной стала эвакуация сотрудников и пассажиров.