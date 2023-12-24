Десятки самолетов по всей Сибири не могут улететь — ожидание рейса составляет больше 10 часов

В аэропорту Кемерова задерживаются пять самолетов: авиакомпании «Северный ветер» в Сочи, «Аэрофлот» и «Победа» в Москву, «Сибирь» в Новосибирск, «ЮВТ Аэро» в Казань. Некоторые рейсы задержались уже на 10 часов .

В аэропорту Барнаула не могу улететь сразу четыре самолета в Москву авиакомпаний «Победа», «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии». Также задержан «Норд Винд» в Санкт-Петербург. Вылеты отложили уже на пять часов.