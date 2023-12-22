Вывели всех из здания: рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск задержали из-за эвакуации в аэропорту

В Южно-Сахалинске задержали рейс до Новосибирска из-за эвакуации в аэропорту. Об этом рассказали в агентстве ТАСС со ссылкой на местное МЧС. Из здания Международного аэропорта им. Антона Чехова, по данным журналистов, вывели пассажиров и сотрудников.
— Эвакуировали всех, — цитируют в ТАСС ГУ МЧС по Сахалинской области.
По данным онлайн-табло аэропорта, рейс в Новосибирск должен был вылететь в 09:45 по местному времени, но вылет перенесли на 11:45. Помимо рейса в Новосибирск, задержали самолеты до Хабаровска, Иркутска и Петропавловска-Камчатского.
Новосибирские туристы застряли в аэропорту казахстанского города Тараза. По их словам, самолет, на котором они летели из Вьетнама, оказался неисправным.