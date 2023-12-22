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Вывели всех из здания: рейс из Южно-Сахалинска в Новосибирск задержали из-за эвакуации в аэропорту

Самолет вылетит на несколько часов позже

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Пассажиров рейса эвакуировали

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В Южно-Сахалинске задержали рейс до Новосибирска из-за эвакуации в аэропорту. Об этом рассказали в агентстве ТАСС со ссылкой на местное МЧС. Из здания Международного аэропорта им. Антона Чехова, по данным журналистов, вывели пассажиров и сотрудников.

— Эвакуировали всех, — цитируют в ТАСС ГУ МЧС по Сахалинской области.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс в Новосибирск должен был вылететь в 09:45 по местному времени, но вылет перенесли на 11:45. Помимо рейса в Новосибирск, задержали самолеты до Хабаровска, Иркутска и Петропавловска-Камчатского.

Новосибирские туристы застряли в аэропорту казахстанского города Тараза. По их словам, самолет, на котором они летели из Вьетнама, оказался неисправным.

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СамолетРейсЭвакуацияНовосибирск
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