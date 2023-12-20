«Сидим закрытые в зале»: новосибирские туристы застряли в казахстанском аэропорту — их самолет оказался неисправен

— В 2 часа ночи нам сообщили, что мы здесь взаперти будем до 9 утра, так как мы в транзитной зоне и нас никуда не выпускают, да и аэропорт стоит в поле. То есть 12 часов с прилета в Тараз. К 6:30 утра нам ничем не помогли, и мы не знали, когда будем дома, — отметила Марина.



В 8:00 (7:00 по времени Тараза) сотрудники аэропорта их покормили. Но пассажиры все равно сокрушаются, что оказались в нестандартной ситуации, и всю ночь сидели голодные. По словам сибирячки Марины, у некоторых людей даже денег не было на покупку продукции в буфете, но, уверяет женщина, все выручали друг друга.