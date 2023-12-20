«Сидим закрытые в зале»: новосибирские туристы застряли в казахстанском аэропорту — их самолет оказался неисправен

Новосибирские туристы застряли в аэропорту казахстанского города Тараза. По их словам, самолет, на котором они летели из Вьетнама, оказался неисправным. Пассажиры сообщили, что им не предоставили в аэропорту никаких условий.
— Мы вылетели 19 декабря в 14:30 с острова Фукок, Вьетнам по новосибирскому времени, и застряли в аэропорту Тараза Республики Казахстан в 21:00 (по новосибирскому времени в 22:00). Рейс выполняла казахстанская авиакомпания «SCAT». Самолет сел дозаправиться в Таразе. Планировалось вылететь в 00:00 часов по новосибирскому времени (23:00 по местному). Мы 1,5 часа в нем сидели, но самолет оказался неисправен и починить его не смогли, нас высадили, — отметила читательница НГС Марина.
По ее словам, людей отправили в закрытый зал ожидания международного аэропорта в Таразе. Там не предоставили ничего кроме кресел. Еды и воды, по словам пассажиров, им тоже не предложили, не говоря о гостинице. Людей выручил платный буфет, в котором принимали рубли.
— В 2 часа ночи нам сообщили, что мы здесь взаперти будем до 9 утра, так как мы в транзитной зоне и нас никуда не выпускают, да и аэропорт стоит в поле. То есть 12 часов с прилета в Тараз. К 6:30 утра нам ничем не помогли, и мы не знали, когда будем дома, — отметила Марина.
В 8:00 (7:00 по времени Тараза) сотрудники аэропорта их покормили. Но пассажиры все равно сокрушаются, что оказались в нестандартной ситуации, и всю ночь сидели голодные. По словам сибирячки Марины, у некоторых людей даже денег не было на покупку продукции в буфете, но, уверяет женщина, все выручали друг друга.
В казахстанской авиакомпании «SCAT» отметили, что люди летели чартерным рейсом, поэтому в Таразе нет представителей компании, а в авиакомпании информацией не владеют и никак не могут проверить. Попавшим в беду пассажирам из Новосибирска в авиакомпании посоветовали обращаться к представителям аэропорта.
— Либо им нужно обратиться по месту приобретения туров, к туроператорам, но не уверен, что проблему удастся урегулировать, — отметил представитель авиакомпании «SCAT» в телефонном разговоре с корреспондентом НГС.
В аэропорту Тараза сообщили, что город у них маленький, и поэтому в ночное время все закрыто. Покормить людей ночью не представлялось возможным.
— Ночью у нас все кафе закрыты, что-то найти мы не можем. Бар на 2 этаже был. Утром в 7 часов ребята заказали пельмени, вареники, привезли. Мы их накормили. Никуда не могли разместить, так как они находились в транзитной зоне, они заграничные, — пояснили в аэропорту.
Также сотрудница аэропорта отметила, что за попавшими в беду новосибирским туристами пустят еще один самолет из Алма-Аты, который должен вылететь в 9:30.
— Люди покушали, успокоились. Сначала, конечно, возмущались все. Но у нас базы нет для таких ситуаций, даже пледов нет в аэропорту. Мы их тоже прекрасно понимаем, но что могли, сделали, — заключили в аэропорту Тараза.
Корреспондент не смог дозвониться туроператору «Библио — Глобус Новосибирск», в котором, по словам Марины, она и некоторые другие пассажиры взяли путевки. НГС направил в компанию запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.
Ранее НГС писал о том, как жители Новосибирска застряли в Арабских Эмиратах. Люди жаловались, что их рейс постоянно переносили.