«Эвакуировали 3 человека»: под Новосибирском произошел пожар в многоэтажном доме — фото с места

В Новосибирской области вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в здании на последнем этаже загорелась квартира.
Инцидент произошел в Бердске 2 февраля, данные о пожаре поступили специалистам в 19:17 часов.
— В квартире горели домашние вещи и мебель на предварительной площади 30 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.
Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в течение 16 минут, на месте происшествия задействовали автолестницу. Выяснилось, что в горящей квартире не было людей.
— При помощи спасательных устройств эвакуировали 3 человека из соседних квартир, еще 10 человек покинули жилье самостоятельно до приезда пожарных, — сообщили в ведомстве. — Информация о пострадавших не поступала.
Днем 2 февраля в Новосибирске заметили пожар вблизи Ватутина. Очевидец снял место происшествия на видео.