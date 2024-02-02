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«Эвакуировали 3 человека»: под Новосибирском произошел пожар в многоэтажном доме — фото с места

Возгорание произошло в Бердске

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Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в течение 16 минут

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В Новосибирской области вспыхнул пожар в девятиэтажном доме. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в здании на последнем этаже загорелась квартира.

Инцидент произошел в Бердске 2 февраля, данные о пожаре поступили специалистам в 19:17 часов.

— В квартире горели домашние вещи и мебель на предварительной площади 30 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в течение 16 минут, на месте происшествия задействовали автолестницу. Выяснилось, что в горящей квартире не было людей.

Информация о пострадавших не поступала в ведомство

Информация о пострадавших не поступала в ведомство

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— При помощи спасательных устройств эвакуировали 3 человека из соседних квартир, еще 10 человек покинули жилье самостоятельно до приезда пожарных, — сообщили в ведомстве. — Информация о пострадавших не поступала.

Днем 2 февраля в Новосибирске заметили пожар вблизи Ватутина. Очевидец снял место происшествия на видео.

ПожарБердскПожарныеМЧСНовосибирская область
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