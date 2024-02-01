«Схватил за шею, нагнул в пол и начал бить»: сибирячка обвинила школьника в том, что он пытался душить ее сына

— Потому что из него уже выпытывали деньги <...> 4 товарища. Мы обращались к классному руководителю — сказала, что всё нормально, и она со всеми поговорит. В течение [прошлого учебного] года это вот так происходило. Мы постоянно ей звонили. Она говорила, что всё уладит, вроде как с ними разговаривала, маленько утихало, а потом начиналось заново. В этом году они опять подходили насчет денег. Мы позвонили классному руководителю, она сказала: «Это же подростки, Что вы от них хотите?». Теперь больше не обращались в администрацию школы.