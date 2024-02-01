«Схватил за шею, нагнул в пол и начал бить»: сибирячка обвинила школьника в том, что он пытался душить ее сына

Жительница Новосибирска Екатерина обвинила старшеклассника школы в Заельцовском районе в том, что он пытался душить ее 13-летнего сына. Женщина пожаловалась в полицию — пострадавшийбыл отправлен на судмедэкспертизу, сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД региона.
Сама Екатерина заявила корреспонденту НГС, что инцидент произошел 30 января. По версии сибирячки, после обеда ее сын пришел в школу, к уроку физкультуры, который должен был проводиться сразу у двух классов. Мать утверждает, что в то время, как ее ребенок сидел на скамейке в спортзале, несколько старшеклассников играли в мяч. Вскоре один из них подошел к сыну Екатерины и, по ее словам, уже не впервые потребовал с него деньги.
— Наш ребенок на это сказал, что пойдет и расскажет преподавателю физкультуры. Тот его схватил за шею, нагнул его в пол лицом и начал бить, — говорит Екатерина.
На фотографиях, которые женщина прислала в редакцию, видны царапины на шее мальчика. Пострадавшего положили на обследование в челюстно-лицевую хирургию, заявила Екатерина, однако не предоставила каких-либо подтверждений своим словам. В справке об осмотре педиатра от 31 января, копия которого есть в распоряжении НГС, среди травм зафиксированы следующие: небольшой отек справа в области лба — болезненный, если его трогать; единичные геморрагические пятна в области шеи; геморрагические элементы сыпи бордового цвета.
«В школе сына душили не впервые»
Жительница Новосибирска уверяет, что до этого, в прошлом учебном году некая одноклассница уже пыталась душить того же ребенка. В постановлении от июня 2023 года о прекращении административного дела, копия которого есть в распоряжении НГС, говорится следующее:
— [Мальчик] пояснил, что сидел за партой, после чего подошла одноклассница, легла на его спину, обняла за плечи сзади. Он оттолкнул ее, но она продолжила лезть и обняла за шею так, что та оказалась на локтевом сгибе одноклассницы. Сжала руку, в результате чего [ребенок] стал задыхаться. 12.05.2023 года прошел судебно-медицинскую экспертизу: согласно заключению, повреждение возможно при указанных обстоятельствах, расценивается, как не причинившее вред здоровью <…> Прекратить производство по делу за отсутствием состава.
В школе обещали уладить проблему
НГС позвонил в приемную школы. На момент подготовки публикации там сообщили, что директора не было на месте. Сотрудница учебного заведения, взявшая трубку, пообещала передать ей контакты корреспондента.
Екатерина, в свою очередь, заявляет: ранее учительница обещала ей побеседовать со школьниками, которые обижают детей:
— Потому что из него уже выпытывали деньги <...> 4 товарища. Мы обращались к классному руководителю — сказала, что всё нормально, и она со всеми поговорит. В течение [прошлого учебного] года это вот так происходило. Мы постоянно ей звонили. Она говорила, что всё уладит, вроде как с ними разговаривала, маленько утихало, а потом начиналось заново. В этом году они опять подходили насчет денег. Мы позвонили классному руководителю, она сказала: «Это же подростки, Что вы от них хотите?». Теперь больше не обращались в администрацию школы.
Редакция отправила запрос в департамент образования мэрии Новосибирска.
Ранее в новосибирской школе избили мальчика и бросили в раздевалке — в учебном заведении отрицают это.