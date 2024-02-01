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«Подъезжают машины с непростыми номерами»: владельца «Золотого льва» будут хоронить с замотанной головой — сегодня прощание

Траурная церемония проходит в холле гостиничного комплекса

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Доследственнаня проверка по поводу гибели предпринимателя продолжается

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Сегодня 1 февраля в здании гостиничного комплекса «Золотой лев» прощаются с его собственником — 55-летним предпринимателем Олегом Татариновым. Траурная церемония началась в 12.00, сообщил источник НГС, присутствующий на прощании.

— Гроб с телом выставили в холле «Золтого льва» рядом с ресепшеном. Голова у покойника замотана. Желающих попрощаться много. Продолжают подъезжать «непростые» машины с «непростыми» номерами, — отметил собеседник.

29 января тело Олега Татаринова с огнестрельным ранением было найдено в одном из помещений «Золотого льва». По словам источника НГС, следственно-оперативная группа, осмотревшая место ЧП, пришла к выводу, что смерть носит не криминальный характер.

Известно, что кроме гостиничного бизнеса Татаринов занимался сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Один из его клиентов сообщил, что некоторое время назад предприниматель наладил безналичную систему расчетов, хотя обычно предпочитал получать арендные платежи наличными. Изменения Татаринов якобы связывал с желанием уехать из страны и передать управление делами близким родственникам.

Также известно, что гибели предпринимателя предшествовал его визит в правоохранительные органы. Источник редакции сообщил, что беседа Татаринова с силовиками касалась громкого дела об организации нелегальных азартных игр на территории Новосибирска.

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