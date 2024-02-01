«Подъезжают машины с непростыми номерами»: владельца «Золотого льва» будут хоронить с замотанной головой — сегодня прощание

Известно, что кроме гостиничного бизнеса Татаринов занимался сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Один из его клиентов сообщил, что некоторое время назад предприниматель наладил безналичную систему расчетов, хотя обычно предпочитал получать арендные платежи наличными. Изменения Татаринов якобы связывал с желанием уехать из страны и передать управление делами близким родственникам.

