Татуировка льва с короной: что известно о владельце гостиницы, которого нашли мертвым в Новосибирске

29 января в Новосибирске стало известно о смерти владельца местной гостиницы «Золотой Лев» Олега Татаринова. О происшествии заявили сразу несколько источников НГС, данные о гибели мужчины также подтвердили в полиции. НГС собрал все, что известно о бизнесмене.
В последний раз в одну из социальных сетей Олег Татаринов заходил несколько дней назад. Указано, что бизнесмену 51 год, он окончил школу в Новосибирске.
Сибиряк публиковал на своей странице фотографии, связанные с отдыхом в различных регионах России как в летний, так и зимний период времени. Имеются и кадры, которые были сняты около гостиницы «Золотой Лев». Предположительно, у мужчины есть несколько детей.
По данным «Контур.Фокуса», Татаринов Олег числился участником нескольких организаций, но сейчас они исключены из ЕГРЮЛ как недействующие.
На снимках можно разглядеть, что у предпринимателя есть несколько татуировок, одна из которых, предположительно, связанна с гостиничным бизнесом. Так, на руке сибиряка выполнен рисунок в виде льва с короной. Под рисунком имеется надпись Golden Lion.
По данным сайта Федерального агентства по туризму, наименование юридического лица отеля «Золотой Лев» — ИП Татаринов Олег Александрович. В 2019 году предприятию присвоили категорию «без звезд», свидетельство действовало до осени 2022 года.
Адрес почты, номер телефона и адрес местонахождения отеля совпадает с информацией, которая приведена на сайте жилых квартир «Золотой Лев». На сайте «Золотого Льва» сказано, что, кроме отеля, специалисты предлагают долгосрочную аренду квартир.
— ж.к «Золотой Лев» расположился на территории соснового леса, но при этом время в пути от железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный составляет 20 минут, а от аэропорта Толмачёво 40 минут, — сказано на сайте организации.
Накануне стало ивзестно, что в Новосибирской области скончался ведущий эксперт пресс-центра администрации Бердска Кирилл Слепаков. Ему было 22 года.