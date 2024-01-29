Татуировка льва с короной: что известно о владельце гостиницы, которого нашли мертвым в Новосибирске

Сибиряк публиковал на своей странице фотографии, связанные с отдыхом в различных регионах России как в летний, так и зимний период времени. Имеются и кадры, которые были сняты около гостиницы «Золотой Лев». Предположительно, у мужчины есть несколько детей.



По данным «Контур.Фокуса», Татаринов Олег числился участником нескольких организаций, но сейчас они исключены из ЕГРЮЛ как недействующие.

