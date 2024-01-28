«Жаль прощаться с такими людьми»: сотрудник администрации скончался в Бердске — ему было 22 года

— Кирилл сопровождал меня на многих мероприятиях, помогал вести страницу в «ВК» и вообще: был добрым, порядочным и отзывчивым парнем. Очень жаль прощаться с такими людьми. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Кирилла, — написал Роман Бурдин.



Весной прошлого года стало известно о том, что в Новосибирской области скончалась начальник отдела градостроительства управления градостроительства администрации Бердска Елена Пархоменко.