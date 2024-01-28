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«Жаль прощаться с такими людьми»: сотрудник администрации скончался в Бердске — ему было 22 года

Кирилл Слепаков родился в 2001 году

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Церемония прощания с сибиряком состоится 29 января

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В Новосибирской области скончался ведущий эксперт пресс-центра администрации Бердска Кирилл Слепаков. Ему было 22 года.

Об этом сообщили на странице администрации города во «ВКонтакте» сегодня, 28 января. По словам специалистов, сибиряк ушел из жизни накануне.

Кирилл Слепаков родился 27 июля 2001 года в Бердске. Молодой человек окончил Экономический лицей, а затем Высший колледж информатики.

— Любил и ценил жизнь, был любящим сыном, братом и дядей. Молодой, талантливый Кирилл Александрович был перспективным, трудолюбивым, увлечённым, порядочным и отзывчивым сотрудником, готовым в любое время прийти на помощь знакомым, друзьям, коллегам, — сообщили в администрации.

В администрации уточнили, что церемония прощания с сибиряком состоится 29 января с 12:00 до 14:00 часов в Бердске по улице Линейная, 3. О произошедшем также сообщил глава города Роман Бурдин на своей странице во «ВКонтакте».

— Кирилл сопровождал меня на многих мероприятиях, помогал вести страницу в «ВК» и вообще: был добрым, порядочным и отзывчивым парнем. Очень жаль прощаться с такими людьми. Выражаю глубокое соболезнование родным и близким Кирилла, — написал Роман Бурдин.

Весной прошлого года стало известно о том, что в Новосибирской области скончалась начальник отдела градостроительства управления градостроительства администрации Бердска Елена Пархоменко.

БердскПрощаниеУмер человекНовосибирская область
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