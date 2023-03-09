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Начальник отдела градостроительства умерла в Бердске

Елена Пархоменко проработала в администрации города более 22 лет

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Елена Пархоменко умерла 6 марта 2023 года

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В Новосибирской области скончалась начальник отдела градостроительства управления градостроительства администрации Бердска Елена Пархоменко. Как сообщается на сайте администрации города, специалист умерла 6 марта на 61-м году жизни.

— Коллектив администрации города Бердска скорбит и приносит соболезнования семье и близким Елены Пархоменко, — сообщили в администрации. — Горе невозможно выразить словами. Частица доброго сердца Елены Владимировны навсегда останется в каждом из нас.

В сообщении уточняется, что Елена Пархоменко проработала в администрации города более 22 лет. Прощание со специалистом состоится 10 марта 2023 года с 11:00 до 12:00 в Бердске по улице Боровой, 111 в храме в честь Богоявления Господня.

В конце февраля ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина Денисова. Она начинала работу в только образовавшемся театре в 1988 году.

Смерть человекаБердскГрадостроительство
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