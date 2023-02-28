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«Вся актерская карьера была связана с театром Афанасьева»: умерла новосибирская актриса Ирина Денисова

Прощание с ней состоится сегодня

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Коллектив театра выразил соболезнование

Коллектив театра выразил соболезнование

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Ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина Денисова, она начинала работу в только образовавшемся театре в 1988 году. Об этом сообщается в официальном паблике Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.

Как сообщили в театре, Ирина после окончания театрального училища пришла в театр-студию, который только начал образовываться. Именно театр Афанасьева стал для актрисы делом всей жизни.

— Трудно назвать спектакль театра Афанасьева, в котором бы не была в те годы занята актриса Ирина Денисова. В каждой роли — глубина переживания, настоящая боль и нерв. Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным Ирины Викторовны, — говорится в сообщении.

Ирина сыграла роль Марселины в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», за него в 2007 году театр получил Гран-при на III Международном театральном фестивале городов-побратимов «Подмосковные вечера».


— Роль миссис Гиббс в спектакле «Наш городок», на которую Ирина Денисова была назначена срочным вводом, в ее исполнении обрела новые краски и особое, уникальное звучание. И, конечно, нельзя не отметить блестящую работу Ирины Викторовны (роль пани Конти) в спектакле «Соло для часов с боем», — сообщили в театре.

Прощание с актрисой состоится сегодня, 28 февраля, в 12:30 в соборе Александра Невского (Красный проспект, 1а).

Недавно скончался поэт и журналист Евгений Мартышев. Он родился в Новосибирске.

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