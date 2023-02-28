«Вся актерская карьера была связана с театром Афанасьева»: умерла новосибирская актриса Ирина Денисова

— Трудно назвать спектакль театра Афанасьева, в котором бы не была в те годы занята актриса Ирина Денисова. В каждой роли — глубина переживания, настоящая боль и нерв. Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным Ирины Викторовны, — говорится в сообщении.