«Вся актерская карьера была связана с театром Афанасьева»: умерла новосибирская актриса Ирина Денисова

Ушла из жизни актриса театра Афанасьева Ирина Денисова, она начинала работу в только образовавшемся театре в 1988 году. Об этом сообщается в официальном паблике Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева.
Как сообщили в театре, Ирина после окончания театрального училища пришла в театр-студию, который только начал образовываться. Именно театр Афанасьева стал для актрисы делом всей жизни.
— Трудно назвать спектакль театра Афанасьева, в котором бы не была в те годы занята актриса Ирина Денисова. В каждой роли — глубина переживания, настоящая боль и нерв. Весь коллектив театра выражает искренние соболезнования родным Ирины Викторовны, — говорится в сообщении.
Ирина сыграла роль Марселины в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро», за него в 2007 году театр получил Гран-при на III Международном театральном фестивале городов-побратимов «Подмосковные вечера».
— Роль миссис Гиббс в спектакле «Наш городок», на которую Ирина Денисова была назначена срочным вводом, в ее исполнении обрела новые краски и особое, уникальное звучание. И, конечно, нельзя не отметить блестящую работу Ирины Викторовны (роль пани Конти) в спектакле «Соло для часов с боем», — сообщили в театре.
Прощание с актрисой состоится сегодня,
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