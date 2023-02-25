«Трагедия, которая оставит после себя незаживающую рану»: умер новосибирский поэт Евгений Мартышев

25 февраля скончался поэт и журналист Евгений Мартышев, сообщается на сайте министерства культуры Новосибирской области. Соболезнования в связи со смертью писателя выразил
— Евгений Федорович внёс неоценимый вклад в развитие сибирской литературы. Коллектив министерства культуры Новосибирской области скорбит вместе с родными и коллегами Евгения Мартышева, — указано в сообщении.
Евгений Мартышев — руководитель областного литературного объединения «Молодость», член Союза писателей Российской Федерации и член Союза журналистов РФ. Родился 23 июля 1945 года на станции Долина Свердловской области в семье военнослужащего, в 1967 году окончил Новосибирский электротехнический институт, работал прорабом, главным энергетиком на предприятиях Новосибирска.
На сайте проекта Новосибирской областной молодежной библиотеки «Литературная карта» указано, что Евгений Мартышев стал заниматься журналисткой деятельностью в 1970-х годах, его статьи печатались журналами «Сибирские огни», «Сибирская горница» и областными газетами. В Государственной телерадиокомпании «Новосибирск» он вел передачу об авторской песне.
Писатель стал создателем авторского поэтического сказочного эпоса, его первые поэтические сказки — «Волшебный посох» и «Сказ о стрелке Романе» — вышли в 1997 году в издательстве «Горница». Кроме сказок, Евгений Мартышев являлся автором лирических стихов.
— Его уход — ужасная потеря для литературного сообщества России, трагедия, которая оставит после себя незаживающую рану в наших сердцах, — сообщили в официальной группе Новосибирской государственной областной научной библиотеки в соцсети «ВКонтакте».
16 февраля ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Олег Белов. Артист роль в фильме «Мушкетеры двадцать лет спустя», а также в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Олег Белов родился в Новосибирске.