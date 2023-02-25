Умер актер из «Мушкетеров» и «Шерлока Холмса» Олег Белов — он родился в Новосибирске

16 февраля ушел из жизни советский и российский актер театра и кино Олег Белов. Об этом сообщается на сайте санкт-петербургской организации «Союз кинематографистов России».
Артист родился 30 июля 1934 года в Новосибирске, в 1961 году Олег Белов окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский государственный институт сценических искусств), по окончании вуза играл в ленинградском театре-студии «Киноактер», был штатным актером киностудии «Ленфильм».
— Ушел из жизни советский и российский актер театра и кино, член Союза кинематографистов России Белов Олег, — сообщили в санкт-петербургской организации «Союз кинематографистов России». — Выражаем искренние соболезнования родным и близким Олега Александровича.
Олег Белов снимался в таких картинах, как «Весна двадцать девятого», «Туфли с золотыми пряжками», «Сезон чудес» и других. Актер играл роль Оливера Кромвеля в фильме «Мушкетеры двадцать лет спустя», а также снимался в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей». Как сообщает издание «Российская газета», на счету артиста более ста проектов. По данным сайта «Кинопоиск», Олег Белов снимался в 91 фильме.
В конце февраля в Новосибирске скончался известный журналист Вадим Виленский. Он до конца жизни писал журналистские материалы для разных российских СМИ.