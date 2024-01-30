«Очень боялся оказаться в СИЗО»: у застреленного владельца «Золотого льва» были проблемы с законом

Владельцем гостиницы «Золотой лев» Олегом Татариновым, тело которого было найдено с огнестрельным ранением головы, перед смертью настойчиво интересовались сотрудники правоохранительных органов. Об этом корреспонденту НГС сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, речь шла о возможном возбуждении уголовного дела против бизнесмена.
— С одной стороны Татаринову якобы вменяли неуплату налогов на сумму более 10 млн рублей, с другой — есть информация, что некоторое время назад его вызывали в компетентные органы на серьезный разговор. Беседа якобы касалась нелегального игорного бизнеса в Новосибирске. Татаринов очень боялся оказаться в СИЗО, — подчеркнул собеседник.
29 января тело бизнесмена Олега Татаринова с огнестрельным ранением было найдено в здании гостиничного комплекса «Золотой лев», владельцем которого он являлся. По словам источника НГС, смерть носит не криминальный характер.
Известно, что кроме гостиничного бизнеса Татаринов занимался сдачей в аренду коммерческой недвижимости. Один из его клиентов накануне сообщил, что некоторое время назад предприниматель наладил безналичную систему расчетов, хотя обычно предпочитал получать арендные платежи наличными. Изменения Татаринов якобы связывал с желанием уехать из страны и передать управление делами близким родственникам.