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Хотел уехать из страны: владельца новосибирской гостиницы «Золотой лев» нашли застреленным в своем отеле

О смерти Олега Татаринова редакции НГС сообщили несколько источников

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Данные об этом НГС подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области

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В Новосибирске заявили о смерти владельца местной гостиницы «Золотой Лев» Олега Татаринова, предположительно, мужчина погиб от выстрела. О происшествии редакции НГС сообщили сразу несколько источников, не связанных друг с другом.

О смерти Татаринова стало известно сегодня, 29 января. По данным одного из источников, тело обнаружили в номере его же отеля. Еще один источник НГС рассказал, что мужчина найден застреленным, но добавил, что, возможно, криминала в этом нет.

НГС позвонил в «Золотой Лев» с просьбой подтвердить данные, но в организации опровергли информацию. Вместе с тем в полиции подтвердили смерть Олега Татаринова.

— На месте работает следственно-оперативная группа, все обстоятельства устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

Корреспондент издания также обратился в пресс-службу СУ СК РФ по региону с просьбой прокомментировать данные.

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что одно из направлений бизнеса Татаринова — сдача коммерческой площади в аренду. По словам собеседника, обычно предприниматель предпочитал получать платежи за аренду наличными, но некоторое время назад наладил систему безналичных расчетов. Свое решение он якобы связывал с желанием уехать из страны и передать управление бизнесом близким родственникам.

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