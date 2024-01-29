Хотел уехать из страны: владельца новосибирской гостиницы «Золотой лев» нашли застреленным в своем отеле

Источник НГС, знакомый с ситуацией, сообщил, что одно из направлений бизнеса Татаринова — сдача коммерческой площади в аренду. По словам собеседника, обычно предприниматель предпочитал получать платежи за аренду наличными, но некоторое время назад наладил систему безналичных расчетов. Свое решение он якобы связывал с желанием уехать из страны и передать управление бизнесом близким родственникам.