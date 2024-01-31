Прокуратура проверит новосибирскую школу «Белая ворона». Одна из учениц получила травму

В Новосибирске прокуратура начала проверку после публикации НГС о том, что в частной школе «Белая ворона» пострадала
— Будет дана оценка исполнению лицензионных требований, полноте профилактической работы с детьми, принятым мерам в связи с получением ребенком травмы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее мы писали, что девочка получила травму головы в апреле 2023 года. По словам родителей школьницы, им не сообщили о том, что их дочь пострадала. Всё выяснилось вечером, когда родители пришли за ребенком.
Отец девочки решил разобраться, почему за его дочкой не следили как следует и вовремя не оказали помощь. По словам мужчины, он выяснил, что «Белая ворона» — это вообще не школа, а попечение индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги присмотра за детьми.