Прокуратура проверит новосибирскую школу «Белая ворона». Одна из учениц получила травму

Отец девочки решил разобраться, почему за его дочкой не следили как следует и вовремя не оказали помощь. По словам мужчины, он выяснил, что «Белая ворона» — это вообще не школа, а попечение индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги присмотра за детьми.

