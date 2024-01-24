«Белая ворона» раздора: ученица пострадала в элитной частной школе Новосибирска — оказалось, что это вообще не школа

Странная история произошла в учебном заведении, известном как частная школа «Белая ворона». Родители первоклассницы Иры Ж. (имена несовершеннолетних героев истории здесь и далее изменены) утверждают: они неожиданно для себя выяснили, что отдали дочь вовсе не в частную школу, а на попечение индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги присмотра за детьми, причем делающего это далеко не самым качественным образом. Предприниматель, в свою очередь, уверен: взрослые прекрасно знали, на что идут, и подписали договор, а потом решили наказать его и его бизнес только за то, что он не обеспечил для одной из учениц особые условия. Журналист НГС Анна Скок выслушала обе стороны конфликта и узнала, как история, которая началась с брошенного снежка, выросла в снежный ком с привлечением полиции, прокуратуры и министерства образования.
«Прикрываются лицензией московской школы»: версия новосибирца Олега Ж.
1 сентября 2022 года 6-летняя Ира Ж. пошла в первый класс. Школу для девочки выбирала мама, и в итоге отдала дочь в частное учебное заведение, где, согласно сайту, детей должны были не только учить арифметике, чтению и письму, но и прививать им навыки тайм-менеджемента и планирования, развивать эмоциональный интеллект и вообще всячески способствовать полноценному развитию. При необходимости дети могли проводить в школе полный день.
В целом родителей школа устраивала, если бы не периодические стычки их дочери с одним из одноклассников. С сентября по апрель, говорит отец Иры Олег Ж. (его полное имя известно редакции, но не приводится по просьбе героя), было около четырех случаев, когда 7-летний Артем пинал или толкал Иру, и родителям приходилось успокаивать ребенка.
— Мы каждый раз пытались разговаривать с родителями [мальчика], они каждый раз говорили, что это нормальное детское взаимодействие, дети вот так друг к другу привыкают, ничего страшного, и никаких мер не предпринимали, — утверждает Олег Ж., — родители ребенка одновременно являются директором и завучем школы.
Последний конфликт Иры и Артема произошел в апреле 2023-го, и закончился снятием побоев, заявлениями в полицию и прокуратуру и поиском новой школы для девочки: первый класс ребенок заканчивал дома, а во второй пошел учиться совсем в другое место.
— Играя на улице, под присмотром кураторов класса, этот мальчик разбил моей дочери лицо. Бросил ледышкой, повредил глаз. Учителя это, естественно, заметили. Но не позвонили матери, не сообщили о том, что была нанесена травма. Ребенка просто положили в холле на диван отдыхать, намазали глаз какой-то мазью, что делать было нельзя категорически […], с больной головой.
После этого, по словам возмущенного новосибирца, завуч — она же мама мальчика — попыталась выяснить, кто виноват, в результате чего пострадавшая девочка признала, что вина есть и на ней самой. Олег Ж. в этом далеко не уверен.
— На протяжении всего этого времени дочь жаловалась, что у нее болит голова, что она себя плохо чувствует, что она плохо соображает, и просила сообщить маме, — утверждает новосибирец. — Ну, надо понимать, ребенок с разбитым лицом и так морально подавлен, а с ним еще устраивают какие-то разборки, убеждая, что он сам виноват. Ире не дали самой позвонить по телефону, а матери сообщили об этом инциденте только в районе пяти часов вечера, близко к тому времени, когда она обычно забирала ребенка из школы. То есть, максимально тянули время чтобы, по моему мнению, оказать моральное давление на ребенка и избежать ответственности
Возмущенный мужчина решил получше узнать, почему за его дочкой не следили как следует и вовремя не оказали помощь — и пришел в ужас. Олег Ж. неожиданно для себя узнал, что «Белая ворона» — это вообще не школа.
— Несмотря на то, что это место называется школой, несмотря на то, что там проходят оффлайн обычные уроки в классах, которые ведут как бы учителя, есть классы, есть расписание уроков, по документам это ИП, то есть, индивидуальный предприниматель, у которого с каждым родителем заключен договор на присмотр за детьми, — утверждает мужчина. — При этом у родителей также заключен договор на заочное обучение с некоей «Международной школой завтрашнего дня».
Отец девочки уверен, что новосибирская «Белая ворона» прикрывается лицензией московской школы удаленного обучения.
Олег написал заявления в полицию и прокуратуру, а также пожаловался на школу в Министерство образования, но спустя 8 месяцев никаких результатов так и не получил.
— Министерство образования говорит, что данное ИП не зарегистрировано как образовательное учреждение, поэтому с их стороны к этому ИП никакие проверки примениться не могут. Роспотребнадзор говорит, что я могу обратиться в суд и предъявить свои претензии там. Прокуратура говорит, ваше заявление принято […], проходят сроки, нам ничего не приходит, никакой информации, […] ничего не происходит. Для понимания, ситуация произошла в апреле, сегодня у нас уже январь, и никаких результатов нет, — перечисляет новосибирец.
Он уверен: фактически его дочь училась в школе полного дня, которая работала без лицензии и не отвечала за здоровье и безопасность учеников. Он боится, что пострадать могут и другие дети. В распоряжении редакции НГС есть ответы, которые получили родители Иры из различных государственных органов и учреждений, подтверждающие как факт обращений новосибирца, так и то, что ничего криминального специалисты в ситуации не увидели.
«Невозможно выстроить хрустальный замок вокруг ребенка»: версия директора
Школа «Белая Ворона» располагается в Октябрьском районе Новосибирска, и похоже, ценится высоко — по крайней мере, частью родителей. На сервисе 2ГИС школа имеют средний балл 4,9 из 5 при 14 оценках, комментаторы в основном хвалят педагогов за неформальный подход к учебе, воспитание у детей интереса к получению знаний и развитие эмпатии. Однако искать компанию с таким названием действительно бесполезно: за вывеской школы стоит индивидуальный предприниматель Виктор Карпинский. Именно его родители школьников знают как директора «Белой вороны».
По словам предпринимателя, мама Иры с самого начала знала, что подписывает два договора: один — на заочное обучение в МШЗД, второй — на сопровождение этого обучения и присмотр за ребенком в течение дня, которыми и должно было заниматься микропредприятие Виктора Карпинского — основной вид деятельности которого — присмотр за детьми в дневное время. И поначалу это родителей якобы не смущало.
— Олег Ж. — это бывший топ-менеджер крупной компании, совладелец бизнеса с многомиллионными оборотами. Он мог выбрать любую школу, но выбрал нашу, и в итоге мы еще и остались виноваты, — уверяет Виктор Карпинский. — Произошло это из-за того, что в какой-то момент все пошло не так, как он хотел.
Начало истории в исполнении возмущенного отца и не менее возмущенного директора совпадают: прогулка, детская драка, разбитое лицо девочки Иры. Такое, уверен Карпинский, происходит едва ли не каждый день в любой школе. А дальше оценки событий у мужчин кардинально расходятся: по словам предпринимателя, никто не пытался скрывать от родителей, что ребенок был травмирован, и педагоги сообщили маме, как только во всем разобрались. Однако если руководители «Белой вороны» (они же — родители мальчика) посчитали, что дальше дети научатся общаться более достойным образом, родители девочки потребовали навсегда оградить дочь от агрессора.
— Родители [Иры] хотели невозможного: чтобы мы взяли ответственность за поведение второго ребенка под личный контроль и контролировали его каждую минуту. Но невозможно взять и выстроить хрустальный замок вокруг одного ребенка, водить его за руку, чтобы с ним никто не общался, — утверждает Карпинский.
— Родители Иры хотели, чтобы вы контролировали мальчика как родители сына или как руководство школы — ученика?
— Как родителям к нам не обращались. Но ни как родители, ни как руководители, мы не могли бы полностью контролировать детей каждую секунду. […] Они сразу стали угрожать, что они напишут везде, на сайты, в органы, и я уже прошел кучу проверок.
По словам Карпинского, два договора — практика распространенная и не криминальная:
— Большинство частных школ в России работает с клиентами, которые выбрали семейную
либо заочную форму обучения. Многие из них создают условия и пространство для комфортного и безопасного нахождения ребенка в учебном процессе. Не все способны и могут получить лицензии и создать условия для того, чтобы официально давать знания как начальное, среднее и старшее звено, — утверждает предприниматель. — В итоге все получают лицензии, но первые шаги [в сфере частного образования] выглядят именно так.
«Белая ворона» работает 4 года, за это время, уверяет Карпинский, всем родителям учеников он и педагоги объясняли, что родители выбирают заочную или семейную форму обучения, аттестацию проходят в московской школе, а в Новосибирске ребенку лишь помогают получать образование. В ближайшее время, по словам директора, «Белая ворона» должна получить лицензию — но лишь на дополнительное образование.
На вопрос, почему при просмотре сайта «Белой вороны» складывается впечатление, что детей отдают в обычную общеобразовательную школу, указано расписание занятий и используется само слово «школа», Виктор Карпинский отвечает, что это — часть названия.
— Это слово может быть можно использовать и в названии школы и другого учреждения, — говорит предприниматель. — Школа танцев — это тоже «школа».
Чтобы понять, чья позиция, возмущенного отца или предпринимателя, ближе Министерству образования, а заодно узнать, кто должен регулировать деятельность компаний, НГС отправил запрос в областное Минобразования.
Школьные истории в Новосибирске и раньше перерастали в масштабные взрослые противостояния с привлечением полиции и судов. Так, в январе 2022 года ученица третьего класса престижной гимназии упала в школьном дворе со снежной горки. Мать девочки заявила, что ребенок получил травму, но не нашла поддержки у других родителей.