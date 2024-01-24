freedom
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 6/10
usd 87.92
eur 95.83
СрочноПрошел год после ДТП со скорой на Северном объезде
Все новости
Все новости
Проблема

«Белая ворона» раздора: ученица пострадала в элитной частной школе Новосибирска — оказалось, что это вообще не школа

НГС выслушал возмущенного отца и директора учебного заведения — в истории все действительно не так однозначно

1 639

Возмущенный отец уверен, что его дочь обучали без лицензии и плохо следили за девочкой. В школе считают, что детские конфликты происходят в любом учебном заведении, а родители бывшей ученицы хотят испортить ему репутацию

Поделиться

Странная история произошла в учебном заведении, известном как частная школа «Белая ворона». Родители первоклассницы Иры Ж. (имена несовершеннолетних героев истории здесь и далее изменены) утверждают: они неожиданно для себя выяснили, что отдали дочь вовсе не в частную школу, а на попечение индивидуального предпринимателя, оказывающего услуги присмотра за детьми, причем делающего это далеко не самым качественным образом. Предприниматель, в свою очередь, уверен: взрослые прекрасно знали, на что идут, и подписали договор, а потом решили наказать его и его бизнес только за то, что он не обеспечил для одной из учениц особые условия. Журналист НГС Анна Скок выслушала обе стороны конфликта и узнала, как история, которая началась с брошенного снежка, выросла в снежный ком с привлечением полиции, прокуратуры и министерства образования.

«Прикрываются лицензией московской школы»: версия новосибирца Олега Ж.

1 сентября 2022 года 6-летняя Ира Ж. пошла в первый класс. Школу для девочки выбирала мама, и в итоге отдала дочь в частное учебное заведение, где, согласно сайту, детей должны были не только учить арифметике, чтению и письму, но и прививать им навыки тайм-менеджемента и планирования, развивать эмоциональный интеллект и вообще всячески способствовать полноценному развитию. При необходимости дети могли проводить в школе полный день.

В целом родителей школа устраивала, если бы не периодические стычки их дочери с одним из одноклассников. С сентября по апрель, говорит отец Иры Олег Ж. (его полное имя известно редакции, но не приводится по просьбе героя), было около четырех случаев, когда 7-летний Артем пинал или толкал Иру, и родителям приходилось успокаивать ребенка.

— Мы каждый раз пытались разговаривать с родителями [мальчика], они каждый раз говорили, что это нормальное детское взаимодействие, дети вот так друг к другу привыкают, ничего страшного, и никаких мер не предпринимали, — утверждает Олег Ж., — родители ребенка одновременно являются директором и завучем школы.

Последний конфликт Иры и Артема произошел в апреле 2023-го, и закончился снятием побоев, заявлениями в полицию и прокуратуру и поиском новой школы для девочки: первый класс ребенок заканчивал дома, а во второй пошел учиться совсем в другое место.

— Играя на улице, под присмотром кураторов класса, этот мальчик разбил моей дочери лицо. Бросил ледышкой, повредил глаз. Учителя это, естественно, заметили. Но не позвонили матери, не сообщили о том, что была нанесена травма. Ребенка просто положили в холле на диван отдыхать, намазали глаз какой-то мазью, что делать было нельзя категорически […], с больной головой.

После этого, по словам возмущенного новосибирца, завуч — она же мама мальчика — попыталась выяснить, кто виноват, в результате чего пострадавшая девочка признала, что вина есть и на ней самой. Олег Ж. в этом далеко не уверен.

— На протяжении всего этого времени дочь жаловалась, что у нее болит голова, что она себя плохо чувствует, что она плохо соображает, и просила сообщить маме, — утверждает новосибирец. — Ну, надо понимать, ребенок с разбитым лицом и так морально подавлен, а с ним еще устраивают какие-то разборки, убеждая, что он сам виноват. Ире не дали самой позвонить по телефону, а матери сообщили об этом инциденте только в районе пяти часов вечера, близко к тому времени, когда она обычно забирала ребенка из школы. То есть, максимально тянули время чтобы, по моему мнению, оказать моральное давление на ребенка и избежать ответственности

Возмущенный мужчина решил получше узнать, почему за его дочкой не следили как следует и вовремя не оказали помощь — и пришел в ужас. Олег Ж. неожиданно для себя узнал, что «Белая ворона» — это вообще не школа.

— Несмотря на то, что это место называется школой, несмотря на то, что там проходят оффлайн обычные уроки в классах, которые ведут как бы учителя, есть классы, есть расписание уроков, по документам это ИП, то есть, индивидуальный предприниматель, у которого с каждым родителем заключен договор на присмотр за детьми, — утверждает мужчина. — При этом у родителей также заключен договор на заочное обучение с некоей «Международной школой завтрашнего дня».

Отец девочки уверен, что новосибирская «Белая ворона» прикрывается лицензией московской школы удаленного обучения.

Так выглядело расписание занятий в первом классе. Уроки проводилились очно, и Олег Ж. уверен: на самом деле обучение проводилось не в МЗШД, а непосредственно в «Белой вороне»

Так выглядело расписание занятий в первом классе. Уроки проводилились очно, и Олег Ж. уверен: на самом деле обучение проводилось не в МЗШД, а непосредственно в «Белой вороне»

Поделиться

Олег написал заявления в полицию и прокуратуру, а также пожаловался на школу в Министерство образования, но спустя 8 месяцев никаких результатов так и не получил.

— Министерство образования говорит, что данное ИП не зарегистрировано как образовательное учреждение, поэтому с их стороны к этому ИП никакие проверки примениться не могут. Роспотребнадзор говорит, что я могу обратиться в суд и предъявить свои претензии там. Прокуратура говорит, ваше заявление принято […], проходят сроки, нам ничего не приходит, никакой информации, […] ничего не происходит. Для понимания, ситуация произошла в апреле, сегодня у нас уже январь, и никаких результатов нет, — перечисляет новосибирец.

Он уверен: фактически его дочь училась в школе полного дня, которая работала без лицензии и не отвечала за здоровье и безопасность учеников. Он боится, что пострадать могут и другие дети. В распоряжении редакции НГС есть ответы, которые получили родители Иры из различных государственных органов и учреждений, подтверждающие как факт обращений новосибирца, так и то, что ничего криминального специалисты в ситуации не увидели.

«Невозможно выстроить хрустальный замок вокруг ребенка»: версия директора

Школа «Белая Ворона» располагается в Октябрьском районе Новосибирска, и похоже, ценится высоко — по крайней мере, частью родителей. На сервисе 2ГИС школа имеют средний балл 4,9 из 5 при 14 оценках, комментаторы в основном хвалят педагогов за неформальный подход к учебе, воспитание у детей интереса к получению знаний и развитие эмпатии. Однако искать компанию с таким названием действительно бесполезно: за вывеской школы стоит индивидуальный предприниматель Виктор Карпинский. Именно его родители школьников знают как директора «Белой вороны».

По словам предпринимателя, мама Иры с самого начала знала, что подписывает два договора: один — на заочное обучение в МШЗД, второй — на сопровождение этого обучения и присмотр за ребенком в течение дня, которыми и должно было заниматься микропредприятие Виктора Карпинского — основной вид деятельности которого — присмотр за детьми в дневное время. И поначалу это родителей якобы не смущало.

— Олег Ж. — это бывший топ-менеджер крупной компании, совладелец бизнеса с многомиллионными оборотами. Он мог выбрать любую школу, но выбрал нашу, и в итоге мы еще и остались виноваты, — уверяет Виктор Карпинский. — Произошло это из-за того, что в какой-то момент все пошло не так, как он хотел.

Так выглядел сайт «Белой вороны» на момент подготовки публикации. По состоянию на 24 января страница не открывается

Так выглядел сайт «Белой вороны» на момент подготовки публикации. По состоянию на 24 января страница не открывается

Поделиться

Начало истории в исполнении возмущенного отца и не менее возмущенного директора совпадают: прогулка, детская драка, разбитое лицо девочки Иры. Такое, уверен Карпинский, происходит едва ли не каждый день в любой школе. А дальше оценки событий у мужчин кардинально расходятся: по словам предпринимателя, никто не пытался скрывать от родителей, что ребенок был травмирован, и педагоги сообщили маме, как только во всем разобрались. Однако если руководители «Белой вороны» (они же — родители мальчика) посчитали, что дальше дети научатся общаться более достойным образом, родители девочки потребовали навсегда оградить дочь от агрессора.

— Родители [Иры] хотели невозможного: чтобы мы взяли ответственность за поведение второго ребенка под личный контроль и контролировали его каждую минуту. Но невозможно взять и выстроить хрустальный замок вокруг одного ребенка, водить его за руку, чтобы с ним никто не общался, — утверждает Карпинский.

— Родители Иры хотели, чтобы вы контролировали мальчика как родители сына или как руководство школы — ученика?

— Как родителям к нам не обращались. Но ни как родители, ни как руководители, мы не могли бы полностью контролировать детей каждую секунду. […] Они сразу стали угрожать, что они напишут везде, на сайты, в органы, и я уже прошел кучу проверок.

Помимо общеобразовательных предметов детей учат и тому, чего нет в школьной программе, но в жизни точно пригодится — например, тайм-менеджменту

Помимо общеобразовательных предметов детей учат и тому, чего нет в школьной программе, но в жизни точно пригодится — например, тайм-менеджменту

Поделиться

По словам Карпинского, два договора — практика распространенная и не криминальная:

— Большинство частных школ в России работает с клиентами, которые выбрали семейную
либо заочную форму обучения. Многие из них создают условия и пространство для комфортного и безопасного нахождения ребенка в учебном процессе. Не все способны и могут получить лицензии и создать условия для того, чтобы официально давать знания как начальное, среднее и старшее звено, — утверждает предприниматель. — В итоге все получают лицензии, но первые шаги [в сфере частного образования] выглядят именно так.

«Белая ворона» работает 4 года, за это время, уверяет Карпинский, всем родителям учеников он и педагоги объясняли, что родители выбирают заочную или семейную форму обучения, аттестацию проходят в московской школе, а в Новосибирске ребенку лишь помогают получать образование. В ближайшее время, по словам директора, «Белая ворона» должна получить лицензию — но лишь на дополнительное образование.

На вопрос, почему при просмотре сайта «Белой вороны» складывается впечатление, что детей отдают в обычную общеобразовательную школу, указано расписание занятий и используется само слово «школа», Виктор Карпинский отвечает, что это — часть названия.

— Это слово может быть можно использовать и в названии школы и другого учреждения, — говорит предприниматель. — Школа танцев — это тоже «школа».

Чтобы понять, чья позиция, возмущенного отца или предпринимателя, ближе Министерству образования, а заодно узнать, кто должен регулировать деятельность компаний, НГС отправил запрос в областное Минобразования.

Школьные истории в Новосибирске и раньше перерастали в масштабные взрослые противостояния с привлечением полиции и судов. Так, в январе 2022 года ученица третьего класса престижной гимназии упала в школьном дворе со снежной горки. Мать девочки заявила, что ребенок получил травму, но не нашла поддержки у других родителей.

По теме

Конфликт в школеРебенок пострадалЧастная школа
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter