«Белая ворона» раздора: ученица пострадала в элитной частной школе Новосибирска — оказалось, что это вообще не школа

«Прикрываются лицензией московской школы»: версия новосибирца Олега Ж.

1 сентября 2022 года 6-летняя Ира Ж. пошла в первый класс. Школу для девочки выбирала мама, и в итоге отдала дочь в частное учебное заведение, где, согласно сайту, детей должны были не только учить арифметике, чтению и письму, но и прививать им навыки тайм-менеджемента и планирования, развивать эмоциональный интеллект и вообще всячески способствовать полноценному развитию. При необходимости дети могли проводить в школе полный день.



В целом родителей школа устраивала, если бы не периодические стычки их дочери с одним из одноклассников. С сентября по апрель, говорит отец Иры Олег Ж. (его полное имя известно редакции, но не приводится по просьбе героя), было около четырех случаев, когда 7-летний Артем пинал или толкал Иру, и родителям приходилось успокаивать ребенка.

