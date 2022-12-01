СК возбудил уголовное дело из-за травмы дочери скандальной новосибирской бизнес-леди

Следственный комитет РФ по Новосибирской области сообщил о расследовании уголовного дела по факту получения травмы несовершеннолетней дочери скандальной бизнес-леди, героини расследования НГС Светланы Маниной.
— Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту получения травмы несовершеннолетней в одном из жилых массивов областного центра. В настоящее время расследование по уголовному делу не завершено, проводятся следственные действия. В соответствии с требованиями части 2 статьи 161 УПК РФ «Недопустимость разглашения данных предварительного расследования» данные предварительного расследования не подлежат разглашению, — ответили на запрос НГС в пресс-службе новосибирского СК.
Следователи предоставили ответ только после второго запроса редакции. На первый запрос в СК замечали, что ответить на вопрос о существовании такого уголовного дела не представляется возможным «в связи с конфиденциальностью запрашиваемой информации». После этого ответа НГС обращался с жалобой в прокуратуру.
Происшествие с несовершеннолетней дочерью Светланы Маниной, которое расследует новосибирский СК, случилось 19 января 2022 года. Тогда, по словам бизнес-леди, ее ребенок получил травму, играя на снежном холме на территории гимназии
В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по бизнесу Светланы Маниной: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.