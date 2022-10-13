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«Я твою мать засажу». Известную бизнес-леди обвинили в травле родителей и учеников престижной гимназии

Героиню расследования НГС Светлану Манину перестали пускать в школу № 10 — она устроила там скандал

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Светлана Манина, как рассказывают родители учеников и работники гимназии № 10, устроила буллинг всей школе

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Достаточно часто в СМИ появляются истории о буллинге, который устраивают школьники сверстникам. Коллективную травлю одиночки наглядно показали еще в советском фильме «Чучело». Но это про подростков. Истории же, когда в учебном заведении травлю устраивают не дети, а взрослые, встречаются крайне редко. К корреспонденту НГС Илье Калинину обратились преподаватель и родители школьников одной из новосибирских гимназий и рассказали о прессинге, который им якобы устроила известная в Новосибирске предпринимательница Светлана Манина. Кстати, эта бизнес-леди — владелица бутика Perfect Style — ранее уже становилась героиней расследования НГС о мошенничестве и многомиллионных долгах.

Что ты делал восемь месяцев назад


История с буллингом началась 19 января 2022 года, когда ученица третьего класса гимназии № 10 — дочь Светланы Маниной — после школьных занятий находилась на территории учебного заведения. Дети облюбовали снежный холм и играли на нем. Как рассказала корреспонденту НГС классный руководитель детей Наталья Браткова, работающая в «десятке» около 30 лет, в тот январский день дочка Маниной неудачно скатилась со снежного холма.

— Уроки у нас закончились без десяти шесть, последний — физкультура, которую веду не я. Мои уроки у них закончились в четыре часа. Она (дочь Маниной. — Прим. ред.) оделась после физкультуры и гуляла возле школы: каталась со снежной горы. И, как показала камера видеонаблюдения, последний раз она не очень удачно съехала, — вспоминает Наталья Браткова.

На следующий день Светлана Манина сообщила, что ее дочь заболела и не придет в школу. В школе девочка появилась через четыре дня с жалобой на боли. Врачи обнаружили у ребенка травму спины.

— Светлана Владимировна [Манина] предъявила претензии к родителям ребенка, который якобы столкнул ее дочь. <…> А мне позвонила и попросила, чтобы я ребенку снимала и надевала корсет [как это предписано по медицинским показаниям]. Я же сказала, что просто не смогу это делать, так как у меня 30 детей в классе. Ребенку нужно либо индивидуальное обучение, либо самой Светлане Владимировне приводить дочь в школу, как это бывает при подобной практике, — заметила преподаватель.

Мама школьника, из-за которого дочь бизнес-леди неудачно съехала с горы, сообщила журналисту, что добровольно оплатила лечение девочки в размере 16 тысяч рублей.

— Полиция, которая подключилась к этому делу по заявлению Маниной, не усмотрела никаких нарушений: ни со стороны меня, как родителя, ни со стороны сына. Даже не было доказано, что спина повреждена в результате этого катания… Я заплатила деньги на эмоциях — до того, как увидела видеозапись. Конечно, если бы я увидела видео сразу, то не стала бы перечислять деньги, потому что там нет нашей вины. Потом я спросила: «Светлана, может, деньги обратно перечислите?» Но она промолчала… Мы еще с сыном навестили девочку в больнице с какими-то приятными игрушками для нее, чтобы выздоровление шло быстрее, — рассказала мама мальчика, оказавшегося на горке рядом с пострадавшей девочкой.

После травмы девочку перевели до конца учебного года на индивидуальное обучение: к ней был приставлен персональный учитель, который с ней занимался, помогал с корсетом и носил портфель.

— Светлана Владимировна почему-то решила, что я виновата в травме ее дочери… У нас было целое расследование полиции, которое в итоге показало: дело возбуждать нет оснований, потому что учитель не виновен. Но Светлана Владимировна начала в интернете писать про меня, что я — неадекватный учитель, халатный педагог… Были и такие сообщения: я — полный неадекват, непрофессионал, бессовестный человек... Плюс в это же время она писала такое и в чат родителям, мол, я не имею права подходить к детям и работать с ними. Родители стали за меня заступаться и писать, что она сама виновата. И тогда она (Манина. — Прим. ред.) начала оскорблять всех, — описала начало конфликта Наталья Браткова.

Так Светлана Манина описала в школьном чате родительское собрание, где родители выступили в защиту учительницы Натальи Братковой

Так Светлана Манина описала в школьном чате родительское собрание, где родители выступили в защиту учительницы Натальи Братковой

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Учительница вспомнила, как Манина стала появляться в школе и угрожать, что напишет везде жалобы и добьется, чтобы преподавателя посадили. Жалобы действительно рассылались в разные инстанции, по каждой из них школе постоянно приходилось составлять подробное объяснение. Помимо этого, недовольная бизнес-леди подходила к одноклассникам дочери и проводила с ними беседы. О таких жалобах детей журналисту рассказали их родители.

Преподаватель Браткова замечает: Маниной предлагали поменять класс или даже школу, но она все предложения отвергала. Все, по словам классного руководителя, с облегчением выдохнули, когда завершился учебный год, а вместе с ним восстановительный период травмированной девочки.

Учитель начальных классов Наталья Браткова работает в школе около 30 лет и числится на хорошем счету

Учитель начальных классов Наталья Браткова работает в школе около 30 лет и числится на хорошем счету

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На колу мочало, начинай сначала


Родители, которые были обеспокоены так называемым буллингом в отношении учителя, обращались в НГС с просьбой предать огласке нездоровую ситуацию еще весной этого года. Но тогда администрация школы не была готова выносить скандал на широкую публику: все думали, что конфликт удастся решить мирно. Но нет: лето подходило к концу, приближался новый учебный год и старые обиды заиграли по новой.

— Буквально с 13 августа она (Манина. — Прим. ред.) опять начала писать мне огромные письма (сообщения в мессенджерах. — Прим. ред.), требуя, чтобы я ушла из класса, либо принесла публичное извинение за то, что покалечила ее ребенка и якобы натравила на нее родителей. И опять началось: я — бессовестная, не имею право работать в школе, должна оставить класс… А с 1 сентября начала постоянно приходить в школу. Например, ее дочь придет на урок без тетради, я пишу [замечание в дневнике]: «тетради нет». А Манина — мне: «Вы травите моего ребенка. Зачем вы пишете это?» И плюс всё время шлет эсэмэски: в семь утра, десять вечера — о том, что я не имею права работать с детьми. Горе-педагог и горе-учитель — это самые более-менее [приличные] слова. И постоянно пишет на меня в школу докладные. Но пишет не только на меня, но и на школу в целом — в департамент [образования мэрии]… Она меня полгода оскорбляет за то, чего я не совершала. В итоге у меня случился нервный срыв и я ушла на больничный, — вздыхает учительница.

Преподаватель уточняет, что ходила в мэрию, там в курсе конфликта и поддерживают ее, но пока не предлагают какого-то конкретного решения. Пока там, пояснила женщина, придерживаются одного: Браткова должна остаться в школе, а конфликт не должен затронуть интересы ребенка.

Сообщения Светлана Манина учителю Наталье Братковой отправляла с утра до вечера. Преподаватель пояснила, что Манина зачем-то выдумывала события, как, например, упомянутая здесь истерика, которых не было

Сообщения Светлана Манина учителю Наталье Братковой отправляла с утра до вечера. Преподаватель пояснила, что Манина зачем-то выдумывала события, как, например, упомянутая здесь истерика, которых не было

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Позиция родителей: «Ее поведение не совсем адекватно»


В разговоре с корреспондентом НГС родители высказали поддержку преподавателю. Говорят, неоднократно пытались образумить Светлану Манину, но она начинает воспринимать всех, кто выступает в поддержку учителя, как врагов. После этого сыплются

оскорбления.

— Мы написали на нее коллективную жалобу, а я вызвалась эту жалобу распечатать, так как у меня дома принтер. И вот Манина увидела, что эту бумагу принесла моя дочь, подошла к ней в школе и довела ее до слёз. Говорят, нагнулась над ней и с агрессией сказала: «Я твою мать в тюрьму засажу». У меня дочь потом спала плохо. Я по этому поводу написала заявление в полицию. Но там не отреагировали, потому что уголовного преступления нет, — рассказала мама одной из учениц Ася.

«Глупая женщина», «бывшая проститутка» — сразу два оскорбления в небольшом сообщении, адресованном одной родительнице

«Глупая женщина», «бывшая проститутка» — сразу два оскорбления в небольшом сообщении, адресованном одной родительнице

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Некоторые родители утверждают: Манина в жалобах, которые рассылает в разные места, может описать то, чего на самом деле не было вообще.

— Манина на меня постоянно пишет жалобы, причем придумывает какие-то факты. Например, на родительском собрании сидят 25 человек [свидетелей], а она пишет жалобу, что я на нее якобы кидаюсь при всех, угрожаю, якобы меня потом выводят… Естественно, я потом хожу в полицию и отчитываюсь, что ничего такого не было на самом деле. Помимо этого, я — проститутка, наркоманка, шизофреничка и у меня сейчас обострение. Это она писала в чате родителей… Я вот, что думаю: если она идет в полицию и пишет там, чего я на самом деле не делала, при этом прекрасно понимает, что у меня есть 25 свидетелей, но не боится этого, значит, ей либо нечего терять, либо есть второй вариант… Может, она реально видит какие-то события и правда думает, что я на нее кидалась? И вот после Ижевска (когда бывший выпускник ижевской школы расстрелял детей и покончил с собой. — Прим. ред.) это прям совсем не смешно, — заметила Ася.

Попытка одной из родительниц выяснить у Светланы Маниной, зачем она устроила «воспитательную беседу» с ее сыном

Попытка одной из родительниц выяснить у Светланы Маниной, зачем она устроила «воспитательную беседу» с ее сыном

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Озабоченность странным поведением Светланы Маниной озвучили и другие родители. Одна вспомнила, как Манина буквально взорвалась, когда узнала, что в классе будут записывать видеопоздравление учителю, а ее дочь, как и остальные ученики, должна зачитать пару строк из стихотворения. Девочке достались строчки: «Мы пока всего лишь дети, но ответственны всегда».

— Она возмутилась строчками, которые достались ее девочке… Я сказала: «Если вас не устраивают эти строчки, то, может, наши подойдут? Мы можем поменяться». Но она отказалась совсем, сказав, что ей вообще не нравится идея. В итоге ее дочь не участвовала в поздравлении, — вспоминает мама одного из учеников Екатерина.

Возмущение Светланы Маниной тем, что ее дочери дали строчки из стихотворного поздравления учителя

Возмущение Светланы Маниной тем, что ее дочери дали строчки из стихотворного поздравления учителя

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Другая история, на которую Манина отреагировала резко, случилась, когда один из одноклассников дочери удалил девочку из своей WhatsApp-группы после того, как та выложила видео с грубой руганью. Удаление дочери ее мать восприняла как травлю, стала требовать и от мальчика, и от родителей, чтобы девочку в чат вернули — обещала даже написать в полицию. В родительском же чате бизнес-леди назвала этого и других учеников бандитской группировкой детей из простых семей, которые травят успешных.

— Мне она писала, что я базарная баба, сумасшедшая женщина, моего сына назвала главарем бандитской группировки. Пишет мне: «Вы что — пьяная?» Хотя у всего родительского комитета после собрания возник вопрос: что она там принимает? Потому что выглядит ее поведение не совсем адекватно, — рассказала одна из родителей Евгения.

— В очередной раз, когда начались эти голословные обвинения, я сказала: «Окей. Что вы предлагаете? Какие ваши требования? Прям вот так по списку пройдем, и мы (родители. — Прим. ред.) постараемся их удовлетворить». Так вот она не смогла ничего сказать: такого списка нет. Я даже объяснить не могу, в чем суть конфликта. Меня беспокоит, что мой ребенок не может получить качественное обучение, так как атмосфера в классе напряженная, а учитель на больничном. И у меня большие вопросы вызывает морально-психологическое состояние Светланы Владимировны. А буллинга по отношению к ее ребенку нет никакого. Например, моя дочь с ней совершенно нормально общается, — рассказала журналисту НГС одна из родителей.

В начале конфликта Светлана Манина пыталась найти союзника среди родителей

В начале конфликта Светлана Манина пыталась найти союзника среди родителей

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В итоге Светлану Манину перестали пускать в здание школы, а родители завели параллельный школьный чат — без скандальной особы. В октябре несколько родителей и учительница написали заявления в полицию и прокуратуру по поводу оскорблений со стороны бизнес-леди. Еще одно заявление в прокуратуру составлено от имени всего класса. Не подписали его, как заметили корреспонденту НГС, лишь пара-тройка человек: кто-то физически отсутствовал, а одна мама якобы была на стороне возмутительницы спокойствия. Журналист разыскал эту женщину и поинтересовался: действительно ли дочь Маниной травят в классе?

— Я особо не вижу, чтобы дети к дочери Светланы относились как-то по-другому. Вот у моей дочери сегодня день рождения, приглашены из ее класса и ученики, и дочь Светланы. Между детьми в классе всё нормально. А вот между родителями… Дети тут, по-моему, умнее родителей. Дочь Светланы тоже, кстати, умненькая девочка: не всё мнение мамы разделяет. Она наоборот хочет быть с классом, — как-то печально заметила Лариса, которую в классе считают сторонницей бизнес-леди.

Позиция школы: «Непонятно, чего добивается человек»


Позицию гимназии № 10 озвучила заместитель директора школы по воспитательной работе Ольга Рукина, которой неоднократно приходилось писать объяснения на жалобы Маниной в разные инстанции. И жалоб на школу было, уточняет женщина, не менее десятка.

— Конфликт вышел за рамки учреждения и перешел в сферу межличностных отношений. Светлана Владимировна Манина четко и не стесняясь в выражениях высказывает свое мнение относительно личности Натальи Владимировны Братковой. Мы пытались понять, какие цели у Светланы Владимировны, но никаких конструктивных и конкретных целей она не проявляет. Непонятно, чего добивается человек: либо сам процесс ее интересует и увлекает, либо действительно она считает возможным решать вопросы кадровой политики. Но мы достаточно трепетно относимся вообще к кадрам, а особенно к таким ценным, каким является Браткова. В данной ситуации, я полагаю, больше всего переживает дочь Маниной, потому что она является непосредственным свидетелем всего, — прокомментировала сложную ситуацию Ольга Рукина.

Что касается запрета Маниной заходить в школу, замдиректора пояснила, что пропускной режим в заведении усилился вообще: в связи с общей тревожной ситуацией.

В гимназии <nobr class="_">№ 10</nobr> надеются, что конфликт закончится миром, но преподаватель и несколько родителей уже написали на Светлану Манину заявления в правоохранительные органы

В гимназии № 10 надеются, что конфликт закончится миром, но преподаватель и несколько родителей уже написали на Светлану Манину заявления в правоохранительные органы

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Что говорит Светлана Манина


Связаться со Светланой Маниной корреспонденту НГС удалось только по WhatsApp. Манина не захотела разговаривать с журналистом по телефону, а предложила писать в мессенджер. От подробного описания конфликта и ответа бизнес-леди воздержалась.

— В настоящее время проводится доследственная проверка по факту получения моим ребенком травмы, повлекшей тяжкий вред здоровью, а потому — до завершения проверки — не могу давать каких-либо комментариев. Что касается обвинений меня в оскорблении, то по данному факту уже проводилась проверка, которая данные факты не подтвердила, — сообщила Светлана Манина.

На уточняющие вопросы: кто и когда проводил проверку по жалобам родителей, которые были оформлены не так давно, а также — какие именно правоохранительные органы ведут доследственную проверку по травме девочки, предпринимательница отвечать не стала.

P.S.

Уже после того, как статья была написана, Манина прислала в WhatsApp корреспонденту НГС следующее сообщение (стиль и орфография — авторские):

— На будушее, прошу меня впредь вообще ни о чём не спрашивать и понапрасну не беспокоить. Вы для меня как журналист и человек не существуете, после вашей фальшивой, лживой статейке обо мне и моём бизнесе который существовал уже 20 лет и будет существовать всегда. Вы меня своей грязью никогда не замораете, только сам весь вымозались и репутацию потеряли как журналист. И поймите вы если до вас до сих пор не дошло, я пока не даю ход своему заявлению в прокуратуре против Вас и не подаю в суд по одной лишь причине, вы нагло подставили моего бывшего мужа и сыграли на его чувствах, человек и так прийти в себя до сих пор не может после моего ухода, а вы его ещё и выставили в роли неадеквата. Я в отличии от Вас порядочный человек и думаю о последствиях для всех близких, Дмитрий мой бывший и муж и отец единственной дочери, я всегда ему благодарна за неё. Но помните у меня ещё есть время и я могу передумать и подать на вас в суд. Мы то с вами знаем кто вам сделал заказ на меня, вы умный человек и не стройте из себя идиота. Вы до сих пор не извенились за лживую статью и до сих пор не написали правду кто и зачем вам это всё заказал. И поэтому, впредь не смейте мне писать и звонить. Вы для меня как журналист не существуете.

Бывший муж Маниной Дмитрий, когда прочитал строчки про то, что он «не может прийти в себя», прислал корреспонденту НГС короткий комментарий: «Какая прекрасная история. Жалко, что вранье» (нецензурный синоним).

В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по бизнесу Светланы Маниной: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.

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