«Я твою мать засажу». Известную бизнес-леди обвинили в травле родителей и учеников престижной гимназии
Героиню расследования НГС Светлану Манину перестали пускать в школу
Достаточно часто в СМИ появляются истории о буллинге, который устраивают школьники сверстникам. Коллективную травлю одиночки наглядно показали еще в советском фильме «Чучело». Но это про подростков. Истории же, когда в учебном заведении травлю устраивают не дети, а взрослые, встречаются крайне редко. К корреспонденту НГС Илье Калинину обратились преподаватель и родители школьников одной из новосибирских гимназий и рассказали о прессинге, который им якобы устроила известная в Новосибирске предпринимательница Светлана Манина. Кстати, эта бизнес-леди — владелица бутика Perfect Style — ранее уже становилась героиней расследования НГС о мошенничестве и многомиллионных долгах.
Что ты делал восемь месяцев назад
История с буллингом началась 19 января 2022 года, когда ученица третьего класса гимназии
— Уроки у нас закончились без десяти шесть, последний — физкультура, которую веду не я. Мои уроки у них закончились в четыре часа. Она (дочь Маниной. — Прим. ред.) оделась после физкультуры и гуляла возле школы: каталась со снежной горы. И, как показала камера видеонаблюдения, последний раз она не очень удачно съехала, — вспоминает Наталья Браткова.
На следующий день Светлана Манина сообщила, что ее дочь заболела и не придет в школу. В школе девочка появилась через четыре дня с жалобой на боли. Врачи обнаружили у ребенка травму спины.
— Светлана Владимировна [Манина] предъявила претензии к родителям ребенка, который якобы столкнул ее дочь. <…> А мне позвонила и попросила, чтобы я ребенку снимала и надевала корсет [как это предписано по медицинским показаниям]. Я же сказала, что просто не смогу это делать, так как у меня 30 детей в классе. Ребенку нужно либо индивидуальное обучение, либо самой Светлане Владимировне приводить дочь в школу, как это бывает при подобной практике, — заметила преподаватель.
Мама школьника, из-за которого дочь бизнес-леди неудачно съехала с горы, сообщила журналисту, что добровольно оплатила лечение девочки в размере 16 тысяч рублей.
— Полиция, которая подключилась к этому делу по заявлению Маниной, не усмотрела никаких нарушений: ни со стороны меня, как родителя, ни со стороны сына. Даже не было доказано, что спина повреждена в результате этого катания… Я заплатила деньги на эмоциях — до того, как увидела видеозапись. Конечно, если бы я увидела видео сразу, то не стала бы перечислять деньги, потому что там нет нашей вины. Потом я спросила: «Светлана, может, деньги обратно перечислите?» Но она промолчала… Мы еще с сыном навестили девочку в больнице с какими-то приятными игрушками для нее, чтобы выздоровление шло быстрее, — рассказала мама мальчика, оказавшегося на горке рядом с пострадавшей девочкой.
После травмы девочку перевели до конца учебного года на индивидуальное обучение: к ней был приставлен персональный учитель, который с ней занимался, помогал с корсетом и носил портфель.
— Светлана Владимировна почему-то решила, что я виновата в травме ее дочери… У нас было целое расследование полиции, которое в итоге показало: дело возбуждать нет оснований, потому что учитель не виновен. Но Светлана Владимировна начала в интернете писать про меня, что я — неадекватный учитель, халатный педагог… Были и такие сообщения: я — полный неадекват, непрофессионал, бессовестный человек... Плюс в это же время она писала такое и в чат родителям, мол, я не имею права подходить к детям и работать с ними. Родители стали за меня заступаться и писать, что она сама виновата. И тогда она (Манина. — Прим. ред.) начала оскорблять всех, — описала начало конфликта Наталья Браткова.
Учительница вспомнила, как Манина стала появляться в школе и угрожать, что напишет везде жалобы и добьется, чтобы преподавателя посадили. Жалобы действительно рассылались в разные инстанции, по каждой из них школе постоянно приходилось составлять подробное объяснение. Помимо этого, недовольная бизнес-леди подходила к одноклассникам дочери и проводила с ними беседы. О таких жалобах детей журналисту рассказали их родители.
Преподаватель Браткова замечает: Маниной предлагали поменять класс или даже школу, но она все предложения отвергала. Все, по словам классного руководителя, с облегчением выдохнули, когда завершился учебный год, а вместе с ним восстановительный период травмированной девочки.
На колу мочало, начинай сначала
Родители, которые были обеспокоены так называемым буллингом в отношении учителя, обращались в НГС с просьбой предать огласке нездоровую ситуацию еще весной этого года. Но тогда администрация школы не была готова выносить скандал на широкую публику: все думали, что конфликт удастся решить мирно. Но нет: лето подходило к концу, приближался новый учебный год и старые обиды заиграли по новой.
— Буквально с 13 августа она (Манина. — Прим. ред.) опять начала писать мне огромные письма (сообщения в мессенджерах. — Прим. ред.), требуя, чтобы я ушла из класса, либо принесла публичное извинение за то, что покалечила ее ребенка и якобы натравила на нее родителей. И опять началось: я — бессовестная, не имею право работать в школе, должна оставить класс… А с 1 сентября начала постоянно приходить в школу. Например, ее дочь придет на урок без тетради, я пишу [замечание в дневнике]: «тетради нет». А Манина — мне: «Вы травите моего ребенка. Зачем вы пишете это?» И плюс всё время шлет эсэмэски: в семь утра, десять вечера — о том, что я не имею права работать с детьми. Горе-педагог и горе-учитель — это самые более-менее [приличные] слова. И постоянно пишет на меня в школу докладные. Но пишет не только на меня, но и на школу в целом — в департамент [образования мэрии]… Она меня полгода оскорбляет за то, чего я не совершала. В итоге у меня случился нервный срыв и я ушла на больничный, — вздыхает учительница.
Преподаватель уточняет, что ходила в мэрию, там в курсе конфликта и поддерживают ее, но пока не предлагают какого-то конкретного решения. Пока там, пояснила женщина, придерживаются одного: Браткова должна остаться в школе, а конфликт не должен затронуть интересы ребенка.
Позиция родителей: «Ее поведение не совсем адекватно»
В разговоре с корреспондентом НГС родители высказали поддержку преподавателю. Говорят, неоднократно пытались образумить Светлану Манину, но она начинает воспринимать всех, кто выступает в поддержку учителя, как врагов. После этого сыплются
оскорбления.
— Мы написали на нее коллективную жалобу, а я вызвалась эту жалобу распечатать, так как у меня дома принтер. И вот Манина увидела, что эту бумагу принесла моя дочь, подошла к ней в школе и довела ее до слёз. Говорят, нагнулась над ней и с агрессией сказала: «Я твою мать в тюрьму засажу». У меня дочь потом спала плохо. Я по этому поводу написала заявление в полицию. Но там не отреагировали, потому что уголовного преступления нет, — рассказала мама одной из учениц Ася.
Некоторые родители утверждают: Манина в жалобах, которые рассылает в разные места, может описать то, чего на самом деле не было вообще.
— Манина на меня постоянно пишет жалобы, причем придумывает какие-то факты. Например, на родительском собрании сидят 25 человек [свидетелей], а она пишет жалобу, что я на нее якобы кидаюсь при всех, угрожаю, якобы меня потом выводят… Естественно, я потом хожу в полицию и отчитываюсь, что ничего такого не было на самом деле. Помимо этого, я — проститутка, наркоманка, шизофреничка и у меня сейчас обострение. Это она писала в чате родителей… Я вот, что думаю: если она идет в полицию и пишет там, чего я на самом деле не делала, при этом прекрасно понимает, что у меня есть 25 свидетелей, но не боится этого, значит, ей либо нечего терять, либо есть второй вариант… Может, она реально видит какие-то события и правда думает, что я на нее кидалась? И вот после Ижевска (когда бывший выпускник ижевской школы расстрелял детей и покончил с собой. — Прим. ред.) это прям совсем не смешно, — заметила Ася.
Озабоченность странным поведением Светланы Маниной озвучили и другие родители. Одна вспомнила, как Манина буквально взорвалась, когда узнала, что в классе будут записывать видеопоздравление учителю, а ее дочь, как и остальные ученики, должна зачитать пару строк из стихотворения. Девочке достались строчки: «Мы пока всего лишь дети, но ответственны всегда».
— Она возмутилась строчками, которые достались ее девочке… Я сказала: «Если вас не устраивают эти строчки, то, может, наши подойдут? Мы можем поменяться». Но она отказалась совсем, сказав, что ей вообще не нравится идея. В итоге ее дочь не участвовала в поздравлении, — вспоминает мама одного из учеников Екатерина.
Другая история, на которую Манина отреагировала резко, случилась, когда один из одноклассников дочери удалил девочку из своей WhatsApp-группы после того, как та выложила видео с грубой руганью. Удаление дочери ее мать восприняла как травлю, стала требовать и от мальчика, и от родителей, чтобы девочку в чат вернули — обещала даже написать в полицию. В родительском же чате бизнес-леди назвала этого и других учеников бандитской группировкой детей из простых семей, которые травят успешных.
— Мне она писала, что я базарная баба, сумасшедшая женщина, моего сына назвала главарем бандитской группировки. Пишет мне: «Вы что — пьяная?» Хотя у всего родительского комитета после собрания возник вопрос: что она там принимает? Потому что выглядит ее поведение не совсем адекватно, — рассказала одна из родителей Евгения.
— В очередной раз, когда начались эти голословные обвинения, я сказала: «Окей. Что вы предлагаете? Какие ваши требования? Прям вот так по списку пройдем, и мы (родители. — Прим. ред.) постараемся их удовлетворить». Так вот она не смогла ничего сказать: такого списка нет. Я даже объяснить не могу, в чем суть конфликта. Меня беспокоит, что мой ребенок не может получить качественное обучение, так как атмосфера в классе напряженная, а учитель на больничном. И у меня большие вопросы вызывает морально-психологическое состояние Светланы Владимировны. А буллинга по отношению к ее ребенку нет никакого. Например, моя дочь с ней совершенно нормально общается, — рассказала журналисту НГС одна из родителей.
В итоге Светлану Манину перестали пускать в здание школы, а родители завели параллельный школьный чат — без скандальной особы. В октябре несколько родителей и учительница написали заявления в полицию и прокуратуру по поводу оскорблений со стороны бизнес-леди. Еще одно заявление в прокуратуру составлено от имени всего класса. Не подписали его, как заметили корреспонденту НГС, лишь пара-тройка человек: кто-то физически отсутствовал, а одна мама якобы была на стороне возмутительницы спокойствия. Журналист разыскал эту женщину и поинтересовался: действительно ли дочь Маниной травят в классе?
— Я особо не вижу, чтобы дети к дочери Светланы относились как-то по-другому. Вот у моей дочери сегодня день рождения, приглашены из ее класса и ученики, и дочь Светланы. Между детьми в классе всё нормально. А вот между родителями… Дети тут, по-моему, умнее родителей. Дочь Светланы тоже, кстати, умненькая девочка: не всё мнение мамы разделяет. Она наоборот хочет быть с классом, — как-то печально заметила Лариса, которую в классе считают сторонницей бизнес-леди.
Позиция школы: «Непонятно, чего добивается человек»
Позицию гимназии
— Конфликт вышел за рамки учреждения и перешел в сферу межличностных отношений. Светлана Владимировна Манина четко и не стесняясь в выражениях высказывает свое мнение относительно личности Натальи Владимировны Братковой. Мы пытались понять, какие цели у Светланы Владимировны, но никаких конструктивных и конкретных целей она не проявляет. Непонятно, чего добивается человек: либо сам процесс ее интересует и увлекает, либо действительно она считает возможным решать вопросы кадровой политики. Но мы достаточно трепетно относимся вообще к кадрам, а особенно к таким ценным, каким является Браткова. В данной ситуации, я полагаю, больше всего переживает дочь Маниной, потому что она является непосредственным свидетелем всего, — прокомментировала сложную ситуацию Ольга Рукина.
Что касается запрета Маниной заходить в школу, замдиректора пояснила, что пропускной режим в заведении усилился вообще: в связи с общей тревожной ситуацией.
Что говорит Светлана Манина
Связаться со Светланой Маниной корреспонденту НГС удалось только по WhatsApp. Манина не захотела разговаривать с журналистом по телефону, а предложила писать в мессенджер. От подробного описания конфликта и ответа бизнес-леди воздержалась.
— В настоящее время проводится доследственная проверка по факту получения моим ребенком травмы, повлекшей тяжкий вред здоровью, а потому — до завершения проверки — не могу давать каких-либо комментариев. Что касается обвинений меня в оскорблении, то по данному факту уже проводилась проверка, которая данные факты не подтвердила, — сообщила Светлана Манина.
На уточняющие вопросы: кто и когда проводил проверку по жалобам родителей, которые были оформлены не так давно, а также — какие именно правоохранительные органы ведут доследственную проверку по травме девочки, предпринимательница отвечать не стала.
P.S.
Уже после того, как статья была написана, Манина прислала в WhatsApp корреспонденту НГС следующее сообщение (стиль и орфография — авторские):
— На будушее, прошу меня впредь вообще ни о чём не спрашивать и понапрасну не беспокоить. Вы для меня как журналист и человек не существуете, после вашей фальшивой, лживой статейке обо мне и моём бизнесе который существовал уже 20 лет и будет существовать всегда. Вы меня своей грязью никогда не замораете, только сам весь вымозались и репутацию потеряли как журналист. И поймите вы если до вас до сих пор не дошло, я пока не даю ход своему заявлению в прокуратуре против Вас и не подаю в суд по одной лишь причине, вы нагло подставили моего бывшего мужа и сыграли на его чувствах, человек и так прийти в себя до сих пор не может после моего ухода, а вы его ещё и выставили в роли неадеквата. Я в отличии от Вас порядочный человек и думаю о последствиях для всех близких, Дмитрий мой бывший и муж и отец единственной дочери, я всегда ему благодарна за неё. Но помните у меня ещё есть время и я могу передумать и подать на вас в суд. Мы то с вами знаем кто вам сделал заказ на меня, вы умный человек и не стройте из себя идиота. Вы до сих пор не извенились за лживую статью и до сих пор не написали правду кто и зачем вам это всё заказал. И поэтому, впредь не смейте мне писать и звонить. Вы для меня как журналист не существуете.
Бывший муж Маниной Дмитрий, когда прочитал строчки про то, что он «не может прийти в себя», прислал корреспонденту НГС короткий комментарий: «Какая прекрасная история. Жалко, что вранье» (нецензурный синоним).
В мае 2021 года НГС опубликовал большое расследование по бизнесу Светланы Маниной: были обнародованы малоизвестные и малопривлекательные факты из биографии известной бизнес-леди. После этой публикации в офис НГС пришли трое мужчин и устроили разборки, требуя от автора расследования Ильи Калинина удаления статьи. В дальнейшем один из пришедших был осужден за эти действия по уголовной статье.