«Я твою мать засажу». Известную бизнес-леди обвинили в травле родителей и учеников престижной гимназии

На уточняющие вопросы: кто и когда проводил проверку по жалобам родителей, которые были оформлены не так давно, а также — какие именно правоохранительные органы ведут доследственную проверку по травме девочки, предпринимательница отвечать не стала.



P.S.

Уже после того, как статья была написана, Манина прислала в WhatsApp корреспонденту НГС следующее сообщение (стиль и орфография — авторские):

— На будушее, прошу меня впредь вообще ни о чём не спрашивать и понапрасну не беспокоить. Вы для меня как журналист и человек не существуете, после вашей фальшивой, лживой статейке обо мне и моём бизнесе который существовал уже 20 лет и будет существовать всегда. Вы меня своей грязью никогда не замораете, только сам весь вымозались и репутацию потеряли как журналист. И поймите вы если до вас до сих пор не дошло, я пока не даю ход своему заявлению в прокуратуре против Вас и не подаю в суд по одной лишь причине, вы нагло подставили моего бывшего мужа и сыграли на его чувствах, человек и так прийти в себя до сих пор не может после моего ухода, а вы его ещё и выставили в роли неадеквата. Я в отличии от Вас порядочный человек и думаю о последствиях для всех близких, Дмитрий мой бывший и муж и отец единственной дочери, я всегда ему благодарна за неё. Но помните у меня ещё есть время и я могу передумать и подать на вас в суд. Мы то с вами знаем кто вам сделал заказ на меня, вы умный человек и не стройте из себя идиота. Вы до сих пор не извенились за лживую статью и до сих пор не написали правду кто и зачем вам это всё заказал. И поэтому, впредь не смейте мне писать и звонить. Вы для меня как журналист не существуете.