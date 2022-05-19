«В меня бросали камни, обмазывали грязью». Студент рассказал, как травля в школе «подарила» ему панические атаки

Когда Валера пошел в первый класс, его преследовал страх, что там всё будет еще хуже, чем в садике. Это чувство его не подвело.



— В первый же день я не смог ни с кем заговорить, хотя очень надеялся, что найду в школе друзей, с которыми будет интересно. Но я ошибался. На самом деле впереди меня ожидал только кошмар, — вспоминает юноша.

