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Суд в Новосибирске решил, что Светлана Манина опорочила честь и достоинство учителя бастовавшего 3 «А» класса

Моральный вред классному руководителю судья оценил в 100 тысяч рублей

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Преподаватель гимназии № 10 засудила Светлану Манину в разбирательстве по делу о защите чести и достоинства

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Классный руководитель бастовавшего в 10-й гимназии 3 «А» Наталья Браткова выиграла спор в суде первой инстанции с предпринимательницей Светланой Маниной по иску о защите чести и достоинства. Информация о вынесенном решении появилась на сайте Октябрьского районного суда. О прошедшем заседании корреспонденту НГС рассказал представитель преподавателя адвокат Вячеслав Денисов.

— Исковые требования Братковой удовлетворены частично. Но что значит частично: они удовлетворены частично только в сумме компенсации морального вреда. Все остальные доводы Наталья Владимировны признаны обоснованными и учтены судом. Были допрошены свидетели, все обстоятельства дела тщательно изучены, и суд пришел к мнению, что Манина распространила недостоверную информацию, порочащую Наталью Владимировну Браткову. В связи с чем суд взыскал не 300 тысяч, а 100 тысяч рублей. Но на самом деле эта сумма соответствует тем суммам взысканий, которые по данным категориям дел взыскиваются, — рассказал адвокат Вячеслав Денисов.

Корреспондент НГС попытался выяснить, станет ли противоположная сторона обжаловать судебное решение, но защитник Светланы Маниной от комментариев отказался.

— Никаких комментариев. Вообще ничего не хочу вам сказать, — сообщил журналисту представитель Маниной адвокат Александр Шарин.

Адвокат Александр Шарин был одним из трех человек, которые с разборками пришли в редакцию НГС после публикации расследования о Светлане Маниной.

Решение Октябрьского районного суда пока не вступило в силу.

Весной этого года гимназия № 10 стала широко известна забастовкой 3-го «А» класса, начавшейся 17 апреля 2023 года. Таким образом родители учеников встали на защиту своего классного руководителя, с которой конфликтовала мама одной из учениц — предпринимательница Светлана Манина. Решить этот конфликт у родителей не получалось с 2022 года. В ходе забастовки в школе сменился директор — им стала Ольга Голик, которая, правда, проработала всего три недели и уволилась. Бастовавшие добились своего требования: им создали новый учебный класс 4-й «Д» с их прежним преподавателем, куда в новом учебном году планируется перевести всех учеников, кроме ребенка Маниной.

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