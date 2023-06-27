Суд в Новосибирске решил, что Светлана Манина опорочила честь и достоинство учителя бастовавшего 3 «А» класса

— Исковые требования Братковой удовлетворены частично. Но что значит частично: они удовлетворены частично только в сумме компенсации морального вреда. Все остальные доводы Наталья Владимировны признаны обоснованными и учтены судом. Были допрошены свидетели, все обстоятельства дела тщательно изучены, и суд пришел к мнению, что Манина распространила недостоверную информацию, порочащую Наталью Владимировну Браткову. В связи с чем суд взыскал не 300 тысяч, а 100 тысяч рублей. Но на самом деле эта сумма соответствует тем суммам взысканий, которые по данным категориям дел взыскиваются, — рассказал адвокат Вячеслав Денисов.

