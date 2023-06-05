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Тема дняИз гимназии №10 снова уволился директор
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В новосибирской гимназии, где бастовал целый класс, опять уволен директор

Ольга Голик проработала руководителем ровно три недели

С начала 2023 года в гимназии № 10 было два директора и два исполняющих обязанности директора

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В новосибирской гимназии № 10 снова нет директора. С 1 июня по собственному желанию из школы уволилась Ольга Голик, которая проработала здесь руководителем ровно три недели.

Пока исполняет обязанности руководителя учебного заведения Юлия Безмельницына. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии, но попросили все детали узнать в самом учебном заведении. На сайте гимназии № 10 директором еще указана Ольга Голик.

Дозвониться до исполняющей обязанности директора корреспонденту НГС не удалось: телефон приемной был постоянно занят, по другим телефонам комментировать что-либо в школе отказывались.

Весной этого года гимназия № 10 стала широко известна забастовкой 3-го «А» класса, начавшейся 17 апреля 2023 года. Таким образом родители учеников встали на защиту своего классного руководителя, с которой конфликтовала мама одной из учениц — известная предпринимательница Светлана Манина. Решить этот конфликт у родителей не получалось с 2022 года. В ходе забастовки в школе сменился директор — им стала Ольга Голик, а бастовавшие добились своего требования: им создали новый учебный класс 4-й «Д» с их прежним преподавателем, куда в новом учебном году планируется перевести всех учеников, кроме ребенка Маниной.

А в конце мая сразу 22 класса учебного заведения с углубленным изучением английского языка написали обращения в разные инстанции, где грозились забастовкой. Они выступили против того, чтобы руководство гимназии сократило обязательные учебные часы по английскому с шести до трех. 30 мая в мэрии заверили всех, что конфликт из-за английского языка улажен, но так и не ответили точно, сколько остается обязательных часов.

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