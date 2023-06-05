В новосибирской гимназии, где бастовал целый класс, опять уволен директор

В новосибирской гимназии
Пока исполняет обязанности руководителя учебного заведения Юлия Безмельницына. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии, но попросили все детали узнать в самом учебном заведении. На сайте гимназии
Дозвониться до исполняющей обязанности директора корреспонденту НГС не удалось: телефон приемной был постоянно занят, по другим телефонам комментировать что-либо в школе отказывались.
Весной этого года гимназия
А в конце мая сразу 22 класса учебного заведения с углубленным изучением английского языка написали обращения в разные инстанции, где грозились забастовкой. Они выступили против того, чтобы руководство гимназии сократило обязательные учебные часы по английскому с шести до трех.