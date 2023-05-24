Родители учеников гимназии № 10 пригрозили новой забастовкой: они недовольны сокращением уроков английского

Родители как минимум двадцати классов гимназии
Сразу несколько классов собрали подписи под письмами, которые передали губернатору, мэру, министру образования Новосибирской области и в департамент образования. Планируется, что эти заявления будут переданы областному прокурору и новосибирскому омбудсмену по правам ребенка. Корреспонденту НГС об этом рассказал родитель ученика, обучающегося в одном из старших классов. Текст письма в распоряжении НГС имеется.
Как рассказали родители, недовольство новым руководителем у них появилось после 18 мая, когда на общем собрании директор Ольга Голик объявила о готовящихся изменениях в следующем учебном году, среди которых — сокращение количества часов по обучению английского языка с шести до трех в неделю. Многих родителей, отдавших своих детей в гимназию с углубленным изучением английского языка, возмутило такое решение. Оно, как говорится в письмах, станет причиной увольнения учителей и разрушит уникальную методику углубленного изучения иностранного языка, разработанную в самой гимназии.
— Каждый класс текст письма под себя немного редактировал, но смысл у всех был один: заменить директора и оставить количество часов по английскому языку прежним. В письме, которое подписал наш класс, требованием было оставить количество часов по английскому. Про директора мы не упоминали. На сегодняшний момент подписали такие письма и передали их в инстанции уже двадцать классов: с первого и дальше. Письма от десятого и одиннадцатых классов собираются передать завтра, — сообщила корреспонденту НГС мать одного из учеников старших классов. Она попросила не называть ее имя.
Мать ученика из 5-го класса также рассказала корреспонденту НГС, что уже слышала о желании нескольких учителей уволиться из гимназии после завершения учебного года.
— Основываясь на предыдущем опыте решения острых проблем, оставляем за собой право добиваться принятия конструктивных и эффективных решений по поставленным вопросам в отношении защиты прав наших детей, любыми законными методами, в том числе забастовкой обучающихся, — написано в конце заявлений, переданных родителями представителям новосибирской власти.
Корреспондент НГС не смог дозвониться до гимназии
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