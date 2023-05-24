Родители учеников гимназии № 10 пригрозили новой забастовкой: они недовольны сокращением уроков английского

— Каждый класс текст письма под себя немного редактировал, но смысл у всех был один: заменить директора и оставить количество часов по английскому языку прежним. В письме, которое подписал наш класс, требованием было оставить количество часов по английскому. Про директора мы не упоминали. На сегодняшний момент подписали такие письма и передали их в инстанции уже двадцать классов: с первого и дальше. Письма от десятого и одиннадцатых классов собираются передать завтра, — сообщила корреспонденту НГС мать одного из учеников старших классов. Она попросила не называть ее имя.

