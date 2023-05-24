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Родители учеников гимназии № 10 пригрозили новой забастовкой: они недовольны сокращением уроков английского

Школа совсем недавно получила нового директора, которая вызвала недовольство своим решением

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В гимназии № 10, где бастовал 3-й «А», сразу несколько классов пригрозили забастовкой из-за недовольства новым директором

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Родители как минимум двадцати классов гимназии № 10 выступили против готовящихся изменений в учебном процессе и пригрозили забастовкой. Они недовольны тем, что новый директор школы Ольга Голик решила сократить количество уроков английского языка.

Сразу несколько классов собрали подписи под письмами, которые передали губернатору, мэру, министру образования Новосибирской области и в департамент образования. Планируется, что эти заявления будут переданы областному прокурору и новосибирскому омбудсмену по правам ребенка. Корреспонденту НГС об этом рассказал родитель ученика, обучающегося в одном из старших классов. Текст письма в распоряжении НГС имеется.

Как рассказали родители, недовольство новым руководителем у них появилось после 18 мая, когда на общем собрании директор Ольга Голик объявила о готовящихся изменениях в следующем учебном году, среди которых — сокращение количества часов по обучению английского языка с шести до трех в неделю. Многих родителей, отдавших своих детей в гимназию с углубленным изучением английского языка, возмутило такое решение. Оно, как говорится в письмах, станет причиной увольнения учителей и разрушит уникальную методику углубленного изучения иностранного языка, разработанную в самой гимназии.

— Каждый класс текст письма под себя немного редактировал, но смысл у всех был один: заменить директора и оставить количество часов по английскому языку прежним. В письме, которое подписал наш класс, требованием было оставить количество часов по английскому. Про директора мы не упоминали. На сегодняшний момент подписали такие письма и передали их в инстанции уже двадцать классов: с первого и дальше. Письма от десятого и одиннадцатых классов собираются передать завтра, — сообщила корреспонденту НГС мать одного из учеников старших классов. Она попросила не называть ее имя.

Мать ученика из 5-го класса также рассказала корреспонденту НГС, что уже слышала о желании нескольких учителей уволиться из гимназии после завершения учебного года.

— Основываясь на предыдущем опыте решения острых проблем, оставляем за собой право добиваться принятия конструктивных и эффективных решений по поставленным вопросам в отношении защиты прав наших детей, любыми законными методами, в том числе забастовкой обучающихся, — написано в конце заявлений, переданных родителями представителям новосибирской власти.

Корреспондент НГС не смог дозвониться до гимназии № 10, чтобы получить комментарии директора, — трубку телефона никто не брал. Редакция НГС отправила письменный запрос в департамент образования мэрии Новосибирска.

Недавно гимназия № 10 стала широко известна забастовкой 3-го «А» класса, начавшейся 17 апреля 2023 года. Таким образом родители учеников встали на защиту своего классного руководителя, с которой конфликтовала мама одной из учениц — известная предпринимательница Светлана Манина. Решить этот конфликт у родителей не получалось с 2022 года. В ходе забастовки в школе сменился директор — им стала Ольга Голик, а бастовавшие добились своего требования: им создали новый учебный класс 4-й «Д» с их прежним преподавателем, куда в новом учебном году планируется перевести всех учеников, кроме ребенка Маниной.

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