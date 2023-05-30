Сократят уроки английского или нет? Учителям элитной гимназии в Новосибирске не дают новое расписание

«Прямолинейно ничего не сказали»

О том, что происходит в учебном заведении, корреспонденту НГС рассказали учителя. Но попросили не называть их имена.



— Свою нагрузку на следующий год я до сих пор не знаю. Нам обещали рабочую программу в начале этой недели — нет ее. Может, она готова, но нам об этом не сообщили. При старом руководстве мы знали свою нагрузку на новый учебный год уже в начале мая. <…> На собрании педагогического коллектива (25 мая. — Прим. ред.) директор ничего прямолинейно — что все часы останутся, ничего не будет изменено — нам не сказала. Мы находимся в подвешенном состоянии, потому что ничего не известно. Некоторые преподаватели уволились, другие думают увольняться, — рассказал один из учителей английского языка.

