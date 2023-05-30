Сократят уроки английского или нет? Учителям элитной гимназии в Новосибирске не дают новое расписание

Мэрия Новосибирска заявила о урегулировании конфликта с уроками английского в гимназии №10. На прошлой неделе сразу несколько классов учебного заведения с углубленным изучением английского языка написали обращения в разные инстанции, где грозились забастовкой. Они выступили против того, чтобы руководство гимназии сократило учебные часы по английскому с шести до трех. Что сейчас говорят в школе, после заявления мэрии, выяснил корреспондент НГС.
«Обсудили вопросы»
Корреспондент НГС получил ответ на запрос о ситуации в гимназии от департамента по образованию мэрии.
— 26 мая в мэрии состоялось обсуждение вопросов, которые волнуют родителей учащихся гимназии № 10. Анализ учебных планов показывает, что сохраняется преемственность в изучении всех учебных предметов, в том числе, предмета «Английский язык». Снижение учебной нагрузки по каким-либо предметам не происходило, и не планируется, — сообщили в мэрии.
При этом преподаватели английского языка гимназии № 10 до сих пор не получили расписания занятости на новый учебный год, хотя ранее это происходило в начале мая. Так же директор гимназии Ольга Голик не объявила: остается ли английский язык в полном объеме в новом году или нет.
«Прямолинейно ничего не сказали»
О том, что происходит в учебном заведении, корреспонденту НГС рассказали учителя. Но попросили не называть их имена.
— Свою нагрузку на следующий год я до сих пор не знаю. Нам обещали рабочую программу в начале этой недели — нет ее. Может, она готова, но нам об этом не сообщили. При старом руководстве мы знали свою нагрузку на новый учебный год уже в начале мая. <…> На собрании педагогического коллектива (25 мая. — Прим. ред.) директор ничего прямолинейно — что все часы останутся, ничего не будет изменено — нам не сказала. Мы находимся в подвешенном состоянии, потому что ничего не известно. Некоторые преподаватели уволились, другие думают увольняться, — рассказал один из учителей английского языка.
Другой учитель сообщил журналисту, что преподавательский состав и родители недовольны не только сокращением учебных часов по английскому с шести до трех обязательных и трех факультативных, но и предполагаемым новым делением на школьные группы.
— В 10-й гимназии класс традиционно делился на три группы по английскому языку, в остальных обычных школах — на две. Во-первых, это и родителям не нравится: все же привыкли к мини-группам, но здесь есть и чисто техническая проблема. Дело в том, что кабинеты английского языка не вмещают больше десяти детей. Они маленькие. Когда школу проектировали, ее проектировали под эти мини-группы. Такая система существовала еще с 1960-х годов. Я так понимаю, когда Голик (новый директор. — Прим. ред.) пришла в гимназию, она просто во все это не вникла. Видимо, она просто решила, что будем учить английский как в обычной школе, — заметил учитель.
В ответе мэрии на запрос НГС не было конкретики о количестве обязательных часов и о том, как будет делиться класс на группы. Корреспондент попытался уточнить эти детали у директора гимназии № 10 Ольги Голик, но получил отказ: в приемной сообщили, что директор попросила все выяснять через мэрию. НГС оправил в мэрию новый запрос.
Недавно гимназия № 10 стала широко известна забастовкой 3-го «А» класса, начавшейся 17 апреля 2023 года. Таким образом родители учеников встали на защиту своего классного руководителя, с которой конфликтовала мама одной из учениц — известная предпринимательница Светлана Манина. Решить этот конфликт у родителей не получалось с 2022 года. В ходе забастовки в школе сменился директор — им стала Ольга Голик, а бастовавшие добились своего требования: им создали новый учебный класс 4-й «Д» с их прежним преподавателем, куда в новом учебном году переведут всех учеников, кроме ребенка Маниной.