«Пострадала только мебель»: подростки устроили разборки в «Сан Сити» — видео с потасовкой

Новосибирские подростки устроили потасовку в МФЦ «Сан Сити». По информации представителей комплекса, на последних выходных это случилось дважды.
— Любая драка заканчивается задержанием охранниками разъяренных подростков, вызовом полиции и сдачей их, собственно говоря, на попечение соответствующих служб. Никто не пострадал, только мебель, — сообщили в отделе маркетинга и рекламы «Сан Сити».
В телеграм-канале «ЧП-Новосибирск» во вторник, 30 января, опубликовали видео, где две девочки на территории фудкорта торгового центра дерутся, хватают друг друга, а окружающие их сверстники смеются и шутят. В какой-то момент дерущихся все же разняли.
По словам представителей «Сан Сити», эта драка произошла в воскресенье, 28 января. Предыдущую драку подростки устроили днем ранее, в субботу. До этого, уверяют в «Сан Сити», все было тихо и спокойно.
В ГУ МВД России по Новосибирской области также прокомментировали инцидент. Там отметили, что никаких сообщений в полицию не поступало.
— Сообщений и заявлений в полицию не поступало. Информация, опубликованная в сети Интернет, зарегистрирована полицейскими в установленном порядке. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, сотрудниками полиции устанавливаются участники и все обстоятельства произошедшего, — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее НГС писал о том, что новосибирские подростки устроили драку в школе. Известно, что они не поделили вейп.