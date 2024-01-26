Аномалии и работа персонала: специалисты назвали три возможные причины аварий на левом берегу

Эксперты выдвинули три возможные причины аварий на левом берегу, которые произошли 11 и 17 января. О них НГС рассказал вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка.
— Первая причина — гидроудар, что частично подтверждается, что жители Кировского и Ленинского районов слышали треск, постукивания. Вторая — работа персонала. Без людей никуда. Третий момент — аномалии, о которых говорил руководитель СГК. Могла повлиять система автоматического регулирования потребителей. 11 января — это произошло в ночь, когда резко температура повысилась до +2 градусов. Авария произошла ночью, когда забора воды почти нет, давление увеличилось, — объяснил вице-губернатор.
Сергей Семка высказал мнение, что это может быть совокупность трех причин. Точные объяснения жители получат после окончания работы комиссии.
Сегодня, 26 января, вице-губернатор в онлайн-трансляции ответил на вопросы читателей НГС. Основная тема трансляции — режим ЧС и коммунальные аварии.