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Авария в непогоду

Аномалии и работа персонала: специалисты назвали три возможные причины аварий на левом берегу

Первая авария произошла 11 января

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Первая крупная авария произошла 11 января

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Эксперты выдвинули три возможные причины аварий на левом берегу, которые произошли 11 и 17 января. О них НГС рассказал вице-губернатор и глава оперативного штаба по ликвидации аварий на коммунальных объектах Новосибирска Сергей Сёмка.

— Первая причина — гидроудар, что частично подтверждается, что жители Кировского и Ленинского районов слышали треск, постукивания. Вторая — работа персонала. Без людей никуда. Третий момент — аномалии, о которых говорил руководитель СГК. Могла повлиять система автоматического регулирования потребителей. 11 января — это произошло в ночь, когда резко температура повысилась до +2 градусов. Авария произошла ночью, когда забора воды почти нет, давление увеличилось, — объяснил вице-губернатор.

Сергей Семка высказал мнение, что это может быть совокупность трех причин. Точные объяснения жители получат после окончания работы комиссии.

Сегодня, 26 января, вице-губернатор в онлайн-трансляции ответил на вопросы читателей НГС. Основная тема трансляции — режим ЧС и коммунальные аварии.

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